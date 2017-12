Esteban Lamothe reveló por qué no hace presencias en boliches y sus exclusivas claúsulas

Esteban Lamothe se conviritó en uno de los actores de la Tv más deseado por el público femenino. Sin embargo, a sus 40 años el actor de Las Estrellas decidió no hacerle frente a uno de los eventos más requeridos por los artistas: las presencias en boliches.

El muchacho de Florentino Ameghino, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, contó en la Revista Rolling Stone por qué decidió no hacer más presencias en boliches: "Hice cuatro nada más. Es delirante, es agotador. No es gratis. La gente ya está borracha, y pueden salirte con cualquier cosa. Fue muy loco. Me encontré con uno de Gran Hermano y con un bailarín de Tinelli. Estábamos los tres ojerosos a las 8 de la mañana", detalló:

Luego, contó las exigencias que detallaba en sus contratos.

“En las cláusulas yo puse: no me saco la remera, no muevo la colita, no canto, no bailo. Porque si no, te agarra el locutor y te mandan al escenario y empieza: ‘A ver, a ver...’.. Es horrible”, completó el galán.