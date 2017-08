El Indio Solari rompió el silencio: adelantó que prepara una nueva banda y descartó tocar en vivo

Luego de la repercusión que generó su último show en Olavarría, provincia de Buenos Aires, Carlos “Indio” Solari volvió a declarar públicamente y adelantó que por el momento no tocará en vivo.

“Momentáneamente no puedo convocar a nadie. Se llega a torcer un tobillo alguien y me van a dar cadena perpetua. Probablemente haga un streaming. Acá en el estudio en un teatrito. Las canciones no van a quedar acá”, explicó el líder de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en diálogo con el programa de Marcelo Figueras, su biógrafo personal por FM La Patriada.

A su vez, el personaje más popular del rock nacional relató cómo se siente tras la lluvia de críticas que generó su presentación más reciente: “Estoy como la mayoría de la gente. No ha sido un año bueno por cosas públicas y privadas. Me he sentido avasallado por cierto rencor que no sabía que existía. No han aceptado que un tipo solo haya logrado hacer lo que uno pudo sin las corporaciones”.

Pese a los contratiempos que le provocó el último recital en el que hubo dos muertos, el Indio no se bajará del escenario en el corto plazo. “Estoy preparando un disco y una nueva banda. Estoy al pedo y compongo canciones”, destacó al respecto de sus planes para el futuro.

Por último, el exlíder de Los Redonditos de Ricota se tomó unos segundos para disparar contra Roberto Petinatto y otras figuras de los medios que despotricaron contra su persona: “A Roberto Pettinato lo vi dos veces en mi vida. Que me salte a la yugular así me sorprende. Laje dijo que yo llegaba en avión privado a Nueva York. TN dijo que habìa siete muertos. Dijeron que había muerto un nene de 5 años muerto. Eso es mala leche. Querés joder la vida”.