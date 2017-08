Barbie Velez: “Ahora estoy enamorada por primera vez”

ESPECTACULO

En el sketch de la empleada pública, Susana Giménez recibió a Barbie Vélez, y con ella charló sobre distintos temas. Acompañada como siempre por Antonio Gasalla, la conductora entrevistó a su invitada y no dudó en preguntarle ante todo si andaba en pareja. Vélez, si bien se mostró algo reticente a contar demasiado, confirmó: “Estoy enamorada”, y se mantuvo muy firme en su decisión de resguardar la identidad de su novio. También aprovechó el segmento para desmentir algunas versiones que la vincularon con Fabián Cubero, y luego negó rotundamente los rumores sobre la existencia de un romance con su hermanastro Lucas Rodríguez (hijo de Fabián Rodríguez).

Barbie contó que su pareja no trabaja en el rubro: “Es empleado”, y Gasalla aprovechó para decirle en tono de burla que con un hombre así no le iba a alcanzar “ni para pagar las expensas”, a lo que Susana agregó: “No mantengas a nadie... por experiencia”, lo que desató las risas del público.

Volviendo a su presente amoroso, la hija de Nazarena reveló: “Ahora estoy enamorada en serio, por primera vez (...) porque me doy cuenta que estoy contenta, que confío en esa otra persona”.