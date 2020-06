“No podía respirar, no podía dormir, tenía miedo de ahogarme”, dijo Benítez

En el distrito de General Viamonte hay un solo vecino positivo de coronavirus. El paciente ya se encuentra recuperado y reside en Balvanera, barrio de la ciudad de Buenos Aires, pero su caso fue detectado en Los Toldos.

El hombre habló de la experiencia vivida tras ser dado de alta y recuperarse del coronavirus Covid-19.

Héctor "Coco" Benítez es oriundo de la ciudad de Los Toldos, donde tiene familiares y amigos. En diálogo con Radio Viamonte relató: "Me siento mucho mejor, me voy recuperando, estuve bastante débil, perdí mucha masa muscular y casi cinco kilos en 24 días", y agregó: "Esto no se lo deseo a nadie, es muy feo, nosotros veníamos viendo lo que pasó en los otros países y me afectó mucho cuando me dieron la noticia".

"Cuando me hicieron el hisopado en el hospital me tuve que quedar, la doctora me dio tranquilidad, yo me sentía desmoronado", relató Coco y añadió: "Con los vecinos nos llevamos muy bien y no tuvimos problema, pero hubo otro chico que la pasó mal". Por otro lado, Benítez señaló que "la gente tiene que tomar conciencia, hay cada vez más casos".

En otro tramo, señaló que "no podía respirar, no podía dormir, tenía miedo de ahogarme a la noche, me afectó muchísimo".

Otro sospechoso

Respecto al informe de Covid-19 en el Distrito, cabe señalar que el caso sospechoso del miércoles dio negativo y suman 27 los testeos descartados.

El viernes se dio un nuevo caso sospechoso cuyo resultado estará entre hoy y mañana lunes.