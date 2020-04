“Bien Cuidados”, programa para asistir a adultos mayores

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, explicó las acciones para ayudar a las personas de la tercera edad, en el marco del aislamiento preventivo obligatorio.

“La mejor manera que existe hoy de cuidarnos del coronavirus es que nos quedemos en casa, para eso estamos acompañando a todos los vecinos con nuestros programas de ayuda", remarcó el jefe comunal.

Durante su comunicación en vivo a través de Facebook, el jefe comunal contó las medidas que se implementaron para proteger a los adultos mayores y a los vecinos que no están pudiendo salir a trabajar durante el aislamiento obligatorio que se lleva adelante en toda la Argentina.

Flexas estuvo acompañado en la transmisión por Ana Paula Cascallar, la secretaria de Gobierno, y la secretaria de Desarrollo Social, Luciana Iribarren.

Asistencia a familias

El jefe comunal dijo que estaban brindando asistencia a muchas familias.

“Tenemos más de 232 familias nuevas que necesitaron una ayuda alimentaria, ya que no pueden salir a trabajar por el aislamiento. Estamos bien cerca de ellos poniendo todo lo que tenemos para cuidarlos, tratando de que no les falten medicamentos y comida. Incluso para acompañarlos, tenemos un programa llamado `Bien Cuidados´, en el cual llamamos por teléfono a los adultos mayores para realizarles los mandados, porque es muy importante cuidar a los abuelos y mantener vínculos afectivos", manifestó.

En tanto, Luciana Iribarren señaló que "antes que comenzara el aislamiento obligatorio teníamos 514 familias asistidas por mes con nuestro programa de ayuda alimentaria. Hoy de estas 514 familias, hubo 120 que en los últimos 25 días les tuvimos que brindar una ayuda extra entre dos y tres veces. Estos refuerzos fueron necesarios porque en todos los casos alguien del grupo familiar no pudo salir a trabajar. Estamos ayudando a pasar este momento con unos 11,160 kilos de alimentos por mes".

Pero, además, unas 232 familias, que nunca le habían pedido alimentos a la Municipalidad, lo hicieron por primera vez en el último mes por la situación del coronavirus. Son vecinos que por algún motivo su actividad laboral no estaba dentro de las esenciales.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Ana Paula Cascallar, agradeció a la A.C.I.P. (Asociación de Comercio e Industria): "Recibimos de ellos unas 300 bolsas de alimentos de 5,6 Kg cada una, que son de suma importancia porque su contenido lo sumamos al bolsón de 18 kilos que le entregamos al vecino desde el municipio".

"Quiero agradecer también a todas las personas que están dando una ayuda incalculable con donaciones anónimas. Recibimos más de 750 kilos de alimentos frescos y secos para ayudar a los que peor la están pasando. En los supermercados también hubo un gran gesto de amor, ahí se juntaron más de 800 kilos de alimentos en los últimos 20 días, que dejaron los vecinos en un canasto solidario", amplió.

Finalmente, Luciana Iribarren recordó que "a quien le falte un alimento no debe dudar en llamar a la línea especial de ayuda por coronavirus que es el 2358 41 05 36. Vamos a seguir estando cerca de los que más lo necesitan, saben que pueden llamarnos si en verdad les falta algún alimento, nadie tiene que pasar hambre en este momento delicado".