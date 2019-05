Flexas será candidato a intendente de Viamonte en las próximas elecciones

El pasado viernes, la gobernadora María Eugenia Vidal visitó la ciudad de Los Toldos y, en el marco de la conferencia de prensa que ofreció junto al intendente de Viamonte Franco Flexas, anticipó el interés del jefe comunal por ser candidato a un segundo mandato como intendente del distrito. De esta manera, acabó con las dudas y especulaciones respecto del futuro político del jefe comunal radical que, hasta entonces, no se había manifestado públicamente al respecto. En tanto, Flexas no profundizó en su interés por el segundo mandato y agradeció la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal por tercera vez al distrito.

“La gobernadora vino a conocer el Centro de Día de Los Toldos, me siento agradecido por eso y por estar siempre que la necesitamos”, dijo Franco Flexas y agregó que “además, no vino para hacer promesas sino que era el momento de que vea la inversión que han hecho, el proyecto de la Casa Museo Eva Perón lo inició el gobierno de Daniel Scioli pero desde la gestión de María Eugenia Vidal decidieron hacerla y terminarla, porque esto no tiene que ver con los partidos políticos, esto trasciende, y quedó demostrado que la provincia invierte en lo que tiene que invertir”.