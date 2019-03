Viamonte: el presidente del Concejo pidió licencia tras ser denunciado por acoso

El presidente del Concejo Deliberante de General Viamonte, Héctor Luberriaga, pidió licencia a su cargo de concejal hasta el 10 de diciembre de este año, luego de ser denunciado por acosar a una menor en las calles de Los Toldos.

La acusación contra Luberriaga, de Cambiemos, fue radicada ante la Comisaría de la Mujer por una menor de edad quien, junto a su madre, también se acercó al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de la Municipalidad.

El caso tomó estado público cuando se viralizó un mensaje de WhatsApp en el que una pareja relató que "íbamos caminando con mi novio a la madrugada, tipo 6:30, cuando nos dimos cuenta de que un auto iba a la par de dos chicas (muy chicas) intentando levantarlas, a lo cual ellas dijeron que no".

Según el mensaje, la pareja comenzó a seguir de cerca a las menores para no dejarlas solas, pero "el auto volvió a frenar en la esquina diciéndoles 'dale, para que no caminen'". En ese momento, el hombre que venía siguiendo la situación "se acercó y le dijo que se vaya, que no querían y que eran menores", a lo que Luberriaga le habría respondido "no entendés nada", y se alejó del lugar, todo según lo relata el mensaje.

Democracia intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Luberriaga, quien además de concejal es dueño del semanario Impacto que se edita en Los Toldos, pero no atendió sus teléfonos.

Por su parte, fuentes del municipio dijeron a este diario que “el intendente ha repudiado el hecho desde el primer minuto y la Justicia debe determinar lo sucedido”.

En cuanto al funcionamiento del Concejo Deliberante, en tanto, el cuerpo aceptó el pedido de licencia sin goce de haberes y la presidencia será interinamente ejercida por Pablo Castellanos. Al respecto, el secretario, Francisco Carrizo Idone, explicó a Democracia que “el concejal Luberriaga ingresó su licencia que le permitió al vicepresidente primero tomar la presidencia”.

“De esta manera se llamó a sesión en la que el cuerpo le autorizó la solicitud que fue concedida hasta el 10 de diciembre. Esto no implica que no pueda presentarse de nuevo y regresar al puesto cuando él lo disponga, siempre que sea aprobado por el propio Concejo”, subrayó.