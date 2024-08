Derribando mitos y aclarando dudas sobre la lactancia materna en el Hospital

Por estos días se viene desarrollando la Semana de la Lactancia Materna, dando charlas a las madres, evacuando consultas, y sobre todo derribando mitos populares y aclarando dudas.

Al respecto, el doctor Claudio Rocoma, director de Salud del Municipio de Alem explicó en qué consisten las actividades.

“Estas son las llamadas Acciones Promocionales de Salud que desarrolla el Ministerio. Cada área, en el caso de la lactancia materna, desarrolla un proyecto y se une a las demás para llevarlo a la práctica”, dijo

“Sabemos que los niveles de lactancia materna son bajos. Hay una extraña cuestión cultural por la cual la mamá que no amamantó suele influenciar a la hija para que tampoco lo haga. Hay muchos mitos al respecto, por eso estamos insistiendo en estas campañas”, apuntó.

“Tuve un profesor que decía ‘la leche de vaca es excelente… para los terneros, así como la leche materna es excelente para los bebés´. No nos olvidemos además que la leche de vaca que se comercializa se prepara con agua. O sea, no hay nada mejor que la leche que les da la mamá: es saludable, transmite anticuerpos, no está contaminada, y también es importante para la economía doméstica”, subrayó.

No obstante ello, el médico dijo también que “muchas veces la lactancia falla porque no se logra un buen ‘agarre’ del bebé a la teta, y es uno de los factores en que se insiste desde estas campañas”

“En cuanto a lo estético, no está comprobado que la lactancia influya en la caída de los pechos. Y sí, se puede amamantar con prótesis mamarias puestas”, acotó.

Primer vínculo

“Insisto, es un primer vínculo entre madre e hijo que genera un apego que durará toda la vida. Se ha probado que un apego inseguro produce a la larga trastornos de inseguridad, de ansiedad y muchos otros problemas”, destacó el doctor Claudio Rocoma

Por su parte, Silvana Fagundez, pediatra del Hospital Municipal manifestó que lo que se generaba desde el nosocomio era la insistencia en que la lactancia sea exclusiva hasta los seis meses, y se brinde a cada bebé un control personalizado por semana para que la mamá pueda percibir las mejoras que trae aparejada.

“A veces no se ve diferencia en el peso entre un bebé amamantado y uno que recibe fórmula. Pero sabemos que a largo plazo la lactancia es sumamente favorable porque no solamente protege al chico de enfermedades, sino que establece un vínculo especial con la madre”, señaló.

Hizo referencia a un punto interesante sobre estudios concluyentes acerca de que los niños amamantados lograban un mayor coeficiente intelectual que aquellos que fueron alimentados a fórmula. Por otra parte apuntó que en el amamantamiento había un contacto estrecho entre la mamá y el niño, haciendo que la mamá generara hormonas que favorecían la producción de leche.

“Nuestra tarea es darle tranquilidad a la mamá, que tiene millones de dudas. A veces está rodeada de mitos que aportan tías, abuelas, madres, vecinas. Nosotras desde acá les pedimos que cada consulta la hagan antes de interrumpir la lactancia, porque después es mucho más difícil reanudarla. Sepan que estamos para ayudarlas, que acudan a nosotras”, afirmó la especialista.

“En cuanto al tiempo en que se dé la teta, se debe continuar mientras la mamá quiera, hasta dos años es lo aconsejado, pero la realidad es hacerla a libre demanda, relajando de a poco el vínculo que se va acomodando”, afirmó.

La obstetra Alejandra Cresimati señaló que en el curso de Preparto que se daba los lunes en el Hospital, también se hablaba de lactancia, cómo poner el bebé al pecho, como lograr una lactancia provechosa. “Cuando nace el bebé, vamos a la habitación permanentemente, no es que ella queda sola, hacemos los controles, la acompañamos, y luego de que deja el Hospital también insistimos en que traiga al bebé para seguir supervisando el crecimiento y aclarando dudas”, dijo.