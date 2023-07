Importante reconocimiento a todos los concejales de los 40 años de democracia

El viernes último hubo un homenaje a todos los exconcejales del distrito de Leandro N. Alem que ejercieron esta función durante los 40 años de democracia cumplidos este 2023.

La convocatoria fue en el hall del Primer Piso del Palacio Municipal, donde se reunió un grupo numeroso de exconcejales y, en algunos casos, sus familiares directos. El objetivo fue entregarles un certificado en el que se les reconoció el compromiso demostrado en su paso por el Poder Legislativo local.

Para conmemorar este glorioso aniversario, se inauguró un mural alusivo a la fecha en la pared trasera del Municipio, donde se ve reflejado, a través de algunas ilustraciones, lo que significó la democracia y sus logros.

Hicieron uso de la palabra el presidente del Concejo Deliberante, Omar Pagella, el intendente de Alem, Carlos Ferraris, y el diputado provincial Alberto Conocchiari.

En el caso de Pagella, recordó que al momento de darse el Golpe Militar en el 76, él tenía 16 años y le tocó el servicio militar en la época de la Guerra de Malvinas.

“Me da mucha bronca cuando oigo ‘que vuelvan los militares, que van a solucionar todo’. Hay que estar atentos, sobre todo con los jóvenes de hoy, que sepan el valor que tiene la democracia. La sangre que costó esta democracia. Lo único que deseo es que se pueda seguir hablando con la libertad que lo hacemos hoy”, apuntó.

Por su parte, el jefe comunal, Ferraris, adhirió a las palabras de Pagella e invitó a “todos los presentes a los que la política les permitió ocupar una banca y representar a sus votantes” a seguir defendiendo la democracia. “No la demos por hecha ni pensemos que va a ser eterna. Y además les pido a todos que luchemos contra la antipolítica. Es un nuevo desafío. La antipolítica es generar un escenario con estrategias marketineras alejadas de lo que necesita realmente el pueblo argentino. La antipolítica es lo que puede llevar a un pueblo a ponerse de rodillas nuevamente y ser esclavizado”, afirmó.

A su vez, el diputado Alberto Conocchiari advirtió sobre las formas actuales de vulnerar la democracia, sin llegar al golpe militar. “Ya no se trata de movilizar un cuartel, se trata de un poder económico concentrado y apátrida” dijo, en referencia a los golpes de mercado para desestabilizar la democracia.

“El endeudamiento hace lo suyo, como la infiltración o manipulación mediática, la pérdida de la soberanía. Hay muchos factores que pueden condicionar la vigencia plena de la democracia”, apuntó.

“No basta con declamar que la democracia está consolidada – manifestó Conocchiari-. Tenemos que trabajar para llenarla de contenido, porque es que no falte un plato de comida en las casas, que no haya gente durmiendo en la calle, que haya trabajo, que se pueda vivir dignamente, que se acceda a una jubilación, que los chicos puedan comer en sus casas y no en los comedores, que se cuiden las instituciones. Porque es bastante frecuente oír hablar en nombre de la República mientras bastardean la democracia. No quiero ponerle nombre a esa hipocresía, porque estamos en un ámbito de convivencia donde todos nos conocemos, pero sí apelo a la honestidad más profunda, no solo a la intelectual, para que quienes hayan incurrido en eso puedan revertir su actitud”.