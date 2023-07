Ferraris entregó ropa de trabajo en el Corralón

El intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, realizó la entrega de ropa y calzado de trabajo para empleados del corralón municipal. En esta oportunidad, lo hizo acompañado del Jefe de Compras, Daniel Adami; el Secretario General de la Municipalidad, Juan Zitti; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Omar Pagella; las concejalas, Nancy Grimaldi y Graciela Bogarín, y por supuesto, el encargado del Corralón, Gabriel Zulueta.

Al respecto, Ferraris expresó: “Me gusta mucho venir a visitarlos, y más en esta ocasión, que se trata de la entrega de indumentaria. Todo el contexto que estamos viviendo también se refleja acá, sobre todo si comparamos lo que invertimos en la ropa el año pasado y lo que nos costó esta vez, la diferencia es terrible, y es un verdadero esfuerzo, aunque no debería ser así”, y agregó “por suerte hay más gente trabajando, y eso es bueno. Pero para nosotros se trata de hacer la licitación, conseguir los proveedores, que no son todos los mismos porque son diferentes equipamientos. Y tengan en cuenta que esto no es sólo para Vedia. Sumémosle los Corralones de Alem y de Alberdi, y los pueblos más chicos. Y la entrega tiene que ser para todos”. En ese sentido, el mandatario remarcó que la entrega de esta nueva vestimenta suma alrededor de nueve millones de pesos.