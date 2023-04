Se inauguró el Quincho de Pescadores en el Balneario Municipal

Durante el fin de semana, se llevó a cabo la inauguración del nuevo Quincho de Pescadores de Vedia. Así, a partir de ahora se podrán desarrollar actividades deportivas y sociales con comodidad.

Al respecto, el intendente Carlos Ferraris dijo: “Uno conoce del gran esfuerzo que se ha hecho para llegar a este día, para compartir esto. No podemos dejar de recordar a todas las personas que han pasado por esta iniciativa. Porque todo lo que está aquí es totalmente gratuito para quienes quieran disfrutarlo, sean o no del distrito”, y agregó “hemos tratado de acompañar a este grupo de amigos emprendedores que no pierden las ganas. El Balneario está siempre en el pensamiento de la gestión, hemos ido concretando muchas cosas –como las mejoras en los quinchos, en la laguna- También hubo imprevistos como el tornado, que arrasó con todo, la sequía que afectó a los peces, la sembramos dos veces, el nivel del agua, en fin, situaciones adversas que no se pueden manejar, sino hacerse cargo y seguir adelante”.

Por último, el mandatario remarcó: “La Peña El Biguá ha estado siempre acompañando y luchando codo a codo con nosotros, y eso a uno lo llena de emoción. La propia energía de ellos hace que nos sumemos a su alegría al ver este quincho que quedó lindísimo. Tiene una capacidad para que hasta 80 personas pueden compartir una cena en este hermoso lugar”.

Así, luego del tradicional corte de cinta se disfrutó de una noche llena de música con la presentación de artistas locales como el grupo folklórico formado por Rogelio Carrizo, Josefina Cardozo y Manuel Aguirre y también se presentaron Los delfines de Etiopía.