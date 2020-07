Ferraris pide reforzar los controles ante el avance del Covid-19 en la Región

El intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, se reunió con los equipos de trabajo que están llevando a cabo desde hace más de 130 días el control Distrital.

Se realizó una evaluación de los controles y el titular del Ejecutivo municipal pidió extremar al máximo todas las medidas que se deban implementar.

En el marco de buscar alternativas superadoras, se acordó que la Policía Comunal, conjuntamente con el CPR, asumirán un rol protagónico en el control del ingreso y egreso en el acceso Perón de Vedia, en tanto se destinará personal Municipal a los ingresos alternativos conocidos como "Cruce Don Braulio" y Paso a nivel de la Avda. Dunckler, los cuales solo estarán habilitados para vecinos residentes en la zona aledaña.

En el resto de las localidades continúa el control actual con medidas que limitarán el ingreso por caminos laterales. El intendente Carlos Ferraris hizo entrega de los nuevos termómetros infrarrojos para todos los accesos, con la recomendación de efectuar toma de temperatura corporal a la totalidad de los ingresantes.

"Pedimos a la población que entienda que su irresponsabilidad pone en riesgo al resto y puede tirar por la borda todo lo que se viene haciendo en todos estos cuatro meses de continuo esfuerzo", señalaron desde la Municipalidad y agregaron "no comprometamos a las autoridades a tomar medidas extremas, si no se es residente local y no existe una causa extremadamente justificada no se podrá ingresar. Respetemos el uso del tapabocas y nariz, la higiene de manos, el distanciamiento social recomendado y todas las medidas dispuestas para evitar contagios y propagación del virus. Es la forma de poder continuar atravesando esta fase 5 sin retrocesos inmerecidos".