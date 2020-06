Avances del Corredor Educativo de la ciudad cabecera del Distrito

Comenzó a concretarse la obra del Corredor Educativo de la ciudad de Vedia, partido de Leandro N. Alem.

Incluye unas 16 cuadras de asfalto, conectando de manera más segura a las instituciones educativas de esta comuna.

Según lo expuesto, el municipio de Leandro N. Alem realiza una inversión de 20 millones de pesos en esta obra desde la anterior gestión, a cargo del intendente Alberto Conocchiari, hoy diputado provincial, y de la actual, presidida por el jefe comunal Oscar Ferraris.

Cabe destacar que es una obra sin ningún costo para los vecinos beneficiados, si bien se sabe que se está haciendo con fondos públicos, es decir, de los ciudadanos en general.

En diálogo con el subsecretario de Obras Públicas municipales, el arquitecto Luciano Quintana, el funcionario mostró un panorama generalizado de las obras que está realizando el municipio y las que ya han sido finalizadas y aún no han podido ser inauguradas.

-¿Cómo avanza la construcción del Corredor Educativo en la localidad de Vedia?

-Estamos dando inicio a esta obra largamente proyectada y esperada. Ya hace un tiempo se estuvieron realizando los trabajos previos de tratamiento de suelo, generación de bases, compactación perfilada, o sea, la obra tiene un inicio previo. Vamos a comenzar con el asfaltado. La obra es un corredor que vincula instituciones educativas, es muy importante tanto para la circulación y el acceso a esas instituciones como también para el impacto referido al barrio y se transforma también en una arteria de acceso y salida a lo que son los barrios más alejados, Plan Federal y el último plan de Techo Digno.

Es una obra que reúne aproximadamente 16 cuadras. El grueso de la obra está sobre calle Comandante Escribano. Es un corredor que va vinculando desde el CIC, pasa por la Escuela Técnica, el Centro Universitario y después tiene sus derivados para ir conectando los que son centros de salud, el Hospital puntualmente, las escuelas. A su vez, después tiene dos trazas menores que tienen que ver con la vinculación del jardín del barrio El Humo con una traza asfaltada y la otra, con la guardería del barrio Villa Quinteros, que también va a tener su cuadra de asfalto. Es una obra que evaluando toda la inversión ronda los 20 millones de pesos.

-Además de esta obra de gran importancia, ¿qué otro tipo de obras se viene realizando en el Distrito?

-Hemos estado trabajando bastante en lo que tiene que ver con la planificación en reformas que no estaban previstas. En el Hospital se ha tenido que reformar los sistemas de circulación, se ha adaptado el sector del CEAT para generar lo que son los espacios aislados para el COVID19. Se ha participado en todo lo que tiene que ver con la planificación en las localidades de Alem y Alberdi para generar los centros de contención. A esto se le ha ido sumando lo que ya venía. Hay obras que se han terminado en el ámbito educativo, por supuesto no han sido inauguradas o puestas en funcionamiento por esta coyuntura, pero están terminadas; el SUM del CEC en Alem está finalizado y listo para su uso cuando retorne el ciclo lectivo. Hay obras en el jardín de Alem también, un depósito que hacía falta. Está terminada una biblioteca en el jardín del barrio El Humo. Se hicieron trabajos de reparación de cubierta en la escuela de Juan Bautista Alberdi, en la Escuela Primaria.

Hay un cúmulo de obras que han cedido su marcha, algunas llegando a su final. Hace poco estuvimos abriendo una licitación para una reforma del anexo de Juan B. Alberdi del CEC.

Debemos resaltar la importancia de la obra y la voluntad siempre del municipio de crecer en infraestructura, que es lo que hace desarrollar a los pueblos y desarrollar las actividades. La colaboración de los vecinos siempre es para llamar por el cuidado de la obra, del cuidado del tránsito, de evitar el tránsito pesado sobre estas trazas que no están preparadas para este tipo de cosas. También tiene que ver que el vecino empiece a apropiarse de la obra, a participar de ella, a disfrutarla y a colaborar en el cuidado.