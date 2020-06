Los proveedores también visitaron Alberdi y Vedia

Tras la confirmación de los dos casos positivos de coronavirus en Junín, la dirección de Salud de Leandro N. Alem informó que uno de ellos -el hombre de 45 años- había estado en comercios de la localidad de Vedia y Alberdi, donde repartió frutas y verduras.

A raíz de esto, inmediatamente se les cursaron notificaciones de aislamiento obligatorio estricto a todos los ciudadanos que pudieron haber estado en contacto con el viajante, dando intervención al Juzgado Federal.

Asimismo, se solicitó a la población que, de contar con información importante respecto del tema, se comunique con la Dirección de Salud municipal o Juzgado de Faltas.

En una conferencia de prensa, el intendente municipal, Carlos Ferraris, manifestó: “Hay que transmitir tranquilidad a los vecinos del distrito. Este ciudadano de Junín hace más de 30 años es un proveedor tradicional de frutas y verduras en el partido de Alem que ingresó por última vez el día 2 de junio, cuando pasó por la cabina sanitaria de Vedia donde realizó su trámite correspondiente”.

“En Vedia visitó tres locales comerciales y luego se dirigió hacia Juan Bautista Alberdi, donde visitó ocho comercios. Le tomaron la temperatura y no le dio fiebre, ya que no tenía ningún síntoma”, destacó.

“Lo que sucede que el jueves por la noche (3 de junio) el trabajador comenzó con algunos síntomas y se dirigió a un centro de salud, donde le realizaron el hisopado que dio positivo. Luego comenzó el trabajo de rearmar el recorrido que realizó tanto en nuestro distrito, como en Junín”, informó Ferraris.

“En base a la lista declarada por el proveedor, inmediatamente todo el equipo de salud y seguridad visitó los comercios, donde estuvo el hombre, que fueron cerrados preventivamente, aislando a las personas que tuvieron contacto y ahora están siendo monitoreadas”, confirmó.

“A la fecha no hay ningún vecino que tenga síntomas y gozan de buen estado de salud, a la fecha (ayer)”, subrayó.

“Empiezan a aparecer temores, y es entendible, ya que todos estamos preocupados. No se cierra ninguna de las localidades porque hasta el momento no hay un caso sospechoso, y sí hay un seguimiento constante de los aislados”, finalizó.