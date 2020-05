"La pregunta del millón es quién contagió a la abuela"

El intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, se refirió al trabajo que realizan las autoridades locales para detectar el nexo epidemiológico y saber quién contagió a la mujer de 86 años que murió tras contraer Covid-19 en la localidad de Leandro N. Alem. En diálogo con radio Viamonte, Ferraris dijo que "es la gran duda que genera el caso, la pregunta del millón es quién contagió a la señora, estamos trabajando en eso".

"La mujer ingresó al geriátrico privado y, desde ese momento, no volvió a salir, en todo el circuito encontramos solo un contacto estrecho que podría ser el transmisor del virus, se trata de un trabajador de la seguridad que, por su condición de exceptuado, podría moverse y estuvo en el geriátrico entre el 19 y 20 de abril, pero no tuvo síntomas, recomendamos que se hiciera los estudios pero, por los días que pasaron, tal vez, ya no tenga el virus", dijo Ferraris y agregó que "al haber dado negativo las personas de contacto estrecho, no sabemos dónde buscar".

En cuanto al sistema de salud, Ferraris dijo que en Alem se invirtieron 18 millones de pesos al iniciarse la pandemia. "El hospital contaba con cuatro respiradores y le sumamos otro que donó la Sociedad Rural, así que tenemos cinco, también se hizo una ampliación con camas ortopédicas con todo el equipamiento, tenemos 300 camas para el distrito", dijo Ferraris y amplió "con recursos propios compramos tres respiradores más pero luego se intervino la fábrica y no hubo entrega; también compramos insumos, medicamentos, no queremos que nos falte nada".