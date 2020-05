Buscan saber quién contagió a la mujer que murió por Covid-19 en Alem

Luego de que falleciera por Covid-19 una mujer de 86 años que vivía en una residencia geriátrica de la localidad de Leandro N. Alem, se activó un protocolo especial en el pueblo con el fin de conocer el nexo epidemiológico y así evitar futuros contagios. Las abuelas que compartían espacios comunes en el hogar de ancianos fueron aisladas y se realizaron los hisopados a los contactos estrechos. Asimismo, se descartó que el dueño del lugar estuviera contagiado, ya que presentaba síntomas compatibles con el nuevo coronavirus. El intendente municipal, Carlos Ferraris, se refirió al caso que puso en estado de alerta al distrito y detalló las medidas que llevaron adelante. También repasó todas las medidas adoptadas para enfrentar al virus y resaltó la inversión millonaria que se hizo en el área de Salud.

“Durante el tiempo que la abuela estuvo en el geriátrico, la mujer nunca salió del lugar, es decir que se contagió por alguien que entró. Cabe señalar que están prohibidas las visitas a los geriátricos, pero hay trabajadores que están en contacto con los residentes, todos ellos fueron aislados, a todos se les hizo el hisopado y solamente una persona tenía fiebre alta. En primeras instancias ordenamos cerrar la localidad de Leandro N. Alem por 48 horas, teníamos que esperar los resultados, todos dieron negativos y todos siguen aislados para completar los catorce días que dice el protocolo”, apuntó el intendente Ferraris en diálogo con La Posta Radio (FM 88.5).

Respecto de la posibilidad del contagio, Ferraris señaló: “aún estamos tratando de descifrar quién contagió a la abuela, solamente aparece una conexión el 19 de abril, cuando visitó el geriátrico uno de los hijos de los dueños quien, por su trabajo, viaja una vez cada quince días al conurbano, ya que se encuentra habilitado por el Decreto Nacional; rastreamos a esa persona y le solicitamos que se hiciera los estudios correspondientes, esta persona podría ser asintomática, ya que, si fue él quien contagió a la abuela, fue el 20 de abril”.

Inversión en Salud

En cuanto al sistema de salud, en declaraciones radiales Ferraris dijo que la gestión de Conocchiari siempre tuvo como prioridad el área y que en Alem se invirtieron 18 millones de pesos al iniciarse la pandemia. "El hospital contaba con cuatro respiradores y le sumamos otro que donó la Sociedad Rural, así que tenemos cinco, también se hizo una ampliación con camas ortopédicas. Con todo el equipamiento, tenemos 300 camas en total para el distrito", y amplió: "con recursos propios compramos tres respiradores más pero luego se intervino la fábrica y no hubo entrega, creemos que en algún momento van a llegar; también compramos insumos, medicamentos. No queremos que nos falte nada".

Cruces con Serenal

Luego de que los vecinos de Alem tuvieran prohibida la entrada al distrito de Lincoln por 48 horas, el intendente de L. N. Alem, Carlos Ferraris, llamó a la fraternidad entre los distritos de la provincia. "Hay que invitar a la reflexión a las autoridades de Lincoln, es un acto de discriminación y de irresponsabilidad pública la medida que han tomado de no permitir el ingreso de ciudadanos de nuestro distrito, no se puede tomar desde un municipio una decisión así de arbitraria y que va en contra de la normativa nacional", señaló el jefe comunal en sus redes sociales. Agregó: "Le pedimos sensatez al intendente, en estos momentos es vital la solidaridad entre los pueblos hermanos, con los que hemos tejido una vida muy estrecha de relaciones; allí estudié, pasé muchos años y tengo los mejores recuerdos de los linqueños tan queridos por nosotros. Pido que la gente de Lincoln se quede tranquila, que más allá de la evolución que tenga la pandemia jamás tomaríamos una decisión ilegitima como esta".

“Muchos intendentes de la región me han llamado para ponerse a disposición de lo que necesite. Considero que fue una mala decisión tomada por el intendente de Lincoln, a la cual no adhiero de ninguna manera. Acá hay tres médicos en el sistema de salud que vienen desde Lincoln. Hay personas de nuestro Distrito que van a Lincoln a hacerse diálisis y tuvimos varios problemas para que pudieran ir”, sostuvo Ferraris en diálogo con La Posta Radio y sostuvo que “fue una medida de segregación y desencuentro en este difícil momento”.