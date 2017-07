Natalia Quintana, candidata de Cambiemos, con la gobernadora Vidal

LEANDRO N. ALEM

Los integrantes de la lista del frente Cambiemos tuvieron la pasada semana una nutrida agenda de actividades.

La primera candidata a concejal Natalia Quintana, participó del encuentro que reunió a más de 300 candidatos a cargos electivos de toda la provincia de Buenos Aires en la localidad de Gonnet.

Allí se delinearon ejes de trabajo para llevar adelante durante la campaña, como también en los meses finales del año 2017.

Los cabeza de lista Esteban Bullrich y Graciela Ocaña abrieron la jornada de trabajo, mientras que el vicegobernador Daniel Salvador resaltó la institucionalidad que se ha logrado desde el año 2015, y pidió a no se escatimen esfuerzos para llegar con un mensaje claro a los vecinos. Destacó también que la responsabilidad que han tomado cada uno de los candidatos de Cambiemos, en 2015 como ahora, es cumplir con el mandato popular, ya que no hay candidaturas testimoniales y quienes se postulan renuncian a sus cargos para asumir en cargos legislativos en diciembre.

De acuerdo a lo manifestado por los integrantes de Cambiemos, la gobernadora María Eugenia Vidal “resaltó el accionar de su gobierno para mejorar las condiciones de los comedores escolares, la transparencia en las licitaciones y las obras sin ningún tipo de discriminación, hecho que se comprueba claramente en el distrito de Alem, por la gran cantidad de obras que se están llevando a cabo con fondos provinciales”.

La gobernadora destacó también la lucha contra las mafias que está llevando adelante su gobierno y pidió que se hagan todos los esfuerzos para no volver atrás.





En Alberdi

En la recorrida por el barrio Wolter, de Alberdi, el sábado último, Paulo Bróndolo y Mauro Haberkorn, candidatos a concejales, y Marisa Ochoaispuro, candidata a consejera escolar escucharon las problemáticas que tiene esa barriada.

Los candidatos señalaron “la intransitabilidad de las calles los días de lluvia y la falta de presencia del área social en los barrios”, según le habrían dicho los vecinos. Aseguran que son dos temáticas que están contempladas en la propuesta de Cambiemos, cuyo equipo de trabajo se reunió la semana pasada para delinear esos ejes en los cuales se llevará adelante la propuesta.