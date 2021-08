"Quiero que todos los sordos de Rojas nos conozcamos y formemos una comunidad"

Mariana Delgado es de la ciudad de Rojas, tiene un hijo de 23 años que es sordo y visitó los estudios de CLYFER TV para referirse a la importancia del lenguaje de señas y a su deseo de formar una comunidad sorda en Rojas. "Mi hijo nació en 1998, en ese momento no había una ley que nos pudiera ayudar para ver qué hacer, cómo proceder, fue muy complicado para mí, como para quienes tienen hijos con discapacidad", dijo Mariana y agregó que "hace once años que hay una ley que establece como obligatorio el estudio de las otoemisiones acústicas para el recién nacido, es un alivio porque se detecta a tiempo y se arranca la vida de una forma diferente".

"Ignacio tiene hipoacusia bilateral neurosensorial, no fue detectada a tiempo porque el médico pediatra no se daba cuenta, recién a los dos años y medio notamos que repetía algunas palabras pero vivía más bien aislado, nunca me imaginé que era sordo, incluso el pediatra pensaba que podía ser algo vinculado al autismo, de hecho, se lo suele confundir en muchas ocasiones", contó Mariana y agregó que "luego llegué al otorrino, por una cuestión de alergia, nada que ver con esto, pero el médico se dio cuenta de lo que pasaba y me mandó a hacer este estudio de otoemisiones, ahí supimos que Ignacio tenía pérdida auditiva".

Por otro lado, Mariana contó CLYFER TV que "sabemos que existen comunidades sordas, la lengua de señas argentina no está reconocida como idioma, hoy estamos en lucha todos los padres para que se reconozca, no hay que obligar a las personas sordas a que quieran hablar, primero hay que mostrarles la herramienta visual, que son las manos” y agregó: “Mi hijo tiene 23 años, muy poca lengua oral, fue difícil también adaptarse al lenguaje de señas, el niño cuando va creciendo tiene mayor facilidad para aprender y esa etapa no se vuelve a repetir en la vida. Ignacio tiene retraso lingüistico, todos tenemos derecho a la comunicación, seamos oyentes o no, ojalá Rojas tenga la oportunidad de tener intérpretes en todos los lugares donde se lo necesite: Policía, Hospital, Municipalidad, o incluso para salir de paseo, son derechos”.

“Quiero que todos los sordos de Rojas nos conozcamos y formemos una comunidad que tanta importancia tiene, más allá de la lengua de señas que iremos viendo con gente idónea”, cerró Mariana Delgado.