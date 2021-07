Se celebró el Día del Cadete de bomberos voluntarios

En el marco de un nuevo Día del Cadete de bomberos voluntarios, el segundo jefe de la institución, Lionel Daletto, dialogó con CLYFER TV e indicó que "se lo reconoce en la Federación de la provincia de Buenos Aires, se decidió establecer este día el 3 de julio". También se refirió a la formación de los chicos y dijo que "hoy estamos alternando entre modalidad presencial y virtual, cuando aumentaron los casos en Rojas decidimos suspender la presencialidad. Los chicos tienen mucho entusiasmo, lo traen desde chiquitos, tienen distintas motivaciones, hoy tenemos once chicos, de 43 que habían ingresado hace cuatro años. No es fácil porque son adolescentes, tienen que respetar cierta conducta y reglamento de la institución, entonces muchas veces eligen seguir con esto o no. Se tienen que adaptar a las capacitaciones, medidas, entonces después evalúan qué hacer. Nosotros hacemos hincapié en sus estudios, ellos deben pasar de año. Como premio, cuando cumplen los 18 años, tienen la posibilidad de rendir y ser bombero voluntario, que es lo que más desean".

"Hace cuatro años que abrimos la inscripción y se anotaron 43, hoy solo quedan 11, más los dos que ascendieron a bomberos, se van quedando porque son muchas exigencias, hacemos foco en que si andan en moto sí o sí lo tienen que hacer con casco, es una elección. Los que permanecen son los que van pasando estos requerimientos y les gusta", señaló Daletto.