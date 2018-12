El descargo de la médica agredida en el hospital de Rojas

En la tarde del última martes, la médica pediatra Analía Guilera fue brutalmente golpeada en la guardia del hospital de Rojas. En las últimas horas, la profesional realizó su descargo en una publicación del medio local Rojas Ciudad en la red social Facebook.

"Primero voy a agradecer a las personas que se solidarizaron conmigo y con el personal del Hospital, porque la agresión diaria la recibimos todo el personal (recepcionista, mucama, vigilancia, camillero, ambulanciero, enfermera y médico)", comenzó el relato y continuó "para los que hablan sin saber, que lamentablemente son varios, carecen absolutamente de empatía y buscan hacer más daño a esta sociedad".

Leer más: Refuerzan la custodia policial en el hospital de Rojas

"Tengo tristeza en el alma y mucha impotencia!!! Jamás pensé que cuidar, ayudar al prójimo, porque eso elegí en mi vida cuando decidí estudiar medicina; algún día recibiría un GOLPE. Y me pregunto... mañana cuando vuelva a mi lugar de trabajo y abra la puerta para llamar "Quién sigue?", con miedo obvio, condicionada a qué me espera del otro lado. Cómo hago para trabajar así??? Cómo hago para poder atender a ese niño que me necesita, que yo elegí formarme para ayudarlo", escribe en otro tramo del relato Analía Guilera y agrega "mucha gente, que por suerte no es mucha, hablan y despotrican cuando van a la guardia, critican, agreden sin filtro, no les importa absolutamente nada, todo porque tienen "que esperar". Estoy atendiendo... me llaman por un parto.... pasan 40 min una hora. No más que eso sí sale todo bien. Y cuando vuelvo a atender a la guardia... cruzo los dedos y rezo un padre nuestro antes de abrir la puerta, porque seguro que alguna agresión verbal voy a recibir. Horas atendiendo!! La mayoría de las veces ni comemos. A veces me pongo a sacar la cuenta que pasaron más de 8 hs sin ir al baño. Pero no hay tolerancia!! No hay empatía!!! De las 50 consultas promedio por guardia 5 serán urgencias. El mal uso de las guardias lleva a esperas largas. Tenemos que modificar esto como sociedad."

Leer más: "La agredió de manera verbal y luego la golpeó"

En otro orden, Analía Guilera escribió "para los que hablan sin saber!!! Este episodio, lamentable episodio, es un espejo a lo que estamos expuestos hoy en día los que estamos brindando un servicio a la comunidad. Y no es cualquier servicio es "salvar vidas". Dejé de atender al último paciente en la guardia a las 15hs aproximadamente. Estaba sin almorzar y me fui a la sala de Maternidad y Pediatría a comer. SI a comer un pedazo de pan. Me siento, abro un libro, levanto la vista y estaba está mujer con su hijo en brazos. Diciéndome que hacía un hora que me estaba esperando para ser atendida. Obvio que era mentira porque yo hacía menos de 10 min había dejado de atender. Además de todas las barbaridades que me dijo. Sin darme tiempo de reacción recibo un golpe en mi cara con la mano que tenía libre, porque en la otra tenía a su hijo. Y encima después de golpearme exigiendo que vea al bebé, que por supuesto mi cabeza me daba vueltas, no entendía nada. Pedí a un colega que lo viera por mí. Con que objetividad voy a revisar a ese bebé??? O también tengo que bajar la cabeza y poner la otra mejilla??? Díganme los que hablan sin saber. Que harían en mi lugar. Por qué siento que estamos muy mal!!! No pasaron más de 10 min que esta persona se recepcionó y yo recibo la agresión. Sólo fui a comer un pedazo de pan!!!! A almorzar un pedazo de Pan a las 15: 16 hs . Que loco no??? Estamos muy mal!!! Estoy muy cansada!! Me planteo si vale la pena seguir quitándole tiempo a mi familia, cuando no estoy de guardia siempre Estoy!!! Cuando estoy de vacaciones siempre Estoy!!! Todos lo saben!!! No quiero que esto le pase a nadie más!!! No quiero que ninguno de mis compañeros tenga la tristeza que yo tengo hoy!!!”