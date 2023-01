Frías: "Nuestro objetivo principal es lograr que nuestros deportistas amen al Club Pintense"

Hernán Darío Frías lleva varios años trabajando para el Club Atlético Pintense, entidad de la ciudad cabecera del Distrito de General Pinto (fundada el 18 de Agosto de 1948) en la que se inició como futbolista (jugó desde inferiores a primera división) y luego como socio, colaborador y dirigente, siendo en la actualidad el titular de la directiva, ya que ocupa el cargo de presidente.

El "Pelado" Frías, de 51 años, padre de tres hijos (Tadeo, María y Pedro) de su unión con Romina Piñeyro, fue entrevistado por Democracia. Habló del presente y futuro del C.A.P., en estos términos:

- ¿ Cómo empezaste a relacionarte con el Club, integraste comisiones previo a ser presidente ?.

-“Fui jugador del Club desde el año 1984 hasta el año 1998. Y desde el 2014, por invitación de unos amigos, integro la comisión directiva. Acompañé durante todos esos años hasta el año pasado a Héctor "Huevo" Basualdo durante su presidencia y desde el 2021 me tocó sucederlo”.

- ¿Cómo encontraste al Club al asumir, en lo económico, en instalaciones, cantidad de socios etc.?.

-“Venía trabajando desde el año 2014 como prosecretario. Cuando ingresé tuve un real contacto con la realidad de los clubes. Y lo digo así porque es la problemática de muchos los clubes de la zona, instalaciones en deterioro, con poco o nada de mantenimiento; documentación y papelería fuera de regla; mucha actividad deportiva, con mucha demanda y poca colaboración y compromiso; bastante desorganización y poca masa societaria.

Pero como cuento lo malo, también digo que conocí, me reencontré y acompañé y me acompañó mucha gente que ama este club, deja de lado un montón de cosas y da más de lo que tiene por este Club y que hace hasta lo imposible por verlo mejor. Hablo no solo de dirigentes/as y colaboradores/as, sino también de los integrantes de los cuerpos técnicos, profesores y jugadores/as, quienes hacen un gran esfuerzo para ayudar”.

-¿ Cómo es la actualidad del C.A.P., en Primera, divisiones inferiores y fútbol femenino ?.

-“Vamos intentando acompañar los procesos que consideramos positivos, hay mucho por mejorar, siempre se puede mejorar. Tomamos la decisión desde hace tiempo, antes de mi gestión como presidente, de apoyar procesos que incorporen y contengan a todos quienes quieran practicar deportes, priorizando por sobre todas las cosas la sociabilización, la amistad, la solidaridad, el compromiso, la pertenencia, todos valores que consideramos más valiosos que el resultado numérico.

Si además de todo eso se pueden obtener logros deportivos mejor, pero no nos quita el sueño y eso hemos transmitido a todos nuestros cuerpos técnicos. Todos quienes trabajan saben que sus trabajos no dependen de los resultados deportivos. Y a veces eso nos ha acarreado algunos inconvenientes”.

- Pese a que no lograron títulos en inferiores y Primera en 2022, ¿ Están conformes o quieren más ?.

-“Los resultados deportivos no nos desvelan, creemos que con tiempo, trabajo y compromiso van a venir. Nuestro objetivo principal es lograr que nuestros deportistas amen al Club Pintense, se diviertan, aprendan valores, hagan amigos, se relacionen, entre todo un montón de cosas lindas que suceden haciendo deporte. No sirve de nada tener la vitrina llena de trofeos si hay chicos que no juegan, o juegan muy poco, no participan, dejan de hacer deportes y se alejan sin tener cariño por esta Institución por el hecho de haber priorizado obtener títulos con los ‘buenos’ y haber dejado de lado a los ‘no tan buenos’.

Nuestra vida está llena de ‘buenos y no tan buenos’, todos no servimos para todo, pero todos servimos para algo. Estamos muy conformes, sabemos que siempre se puede mejorar la calidad de las tareas, con mayor cantidad de personas que generen espacios más personalizados de trabajo, con mejores condiciones de trabajo, y estamos haciendo todo en pos de conseguir esas cosas”.

-¿Van a seguir con el mismo cuerpo técnico en primera e inferiores luego de este certamen?; ¿Qué hay del fútbol femenino?.

-“Estamos disputando un torneo (finaliza la semana entrante), cuando finalice el mismo, vamos a evaluar como se sigue.

En cuanto al fútbol femenino, nuestra intención es volver a formar nuestro equipo, intentar proponer y apoyar el crecimiento de la actividad de nuestra Liga. Hicimos una apuesta, que nos había generado muchas expectativas, pero por motivos laborales y de horarios no pudo prosperar. Vamos a intentar resurgir esas ideas".

-¿Cómo están trabajando en hockey y otras actividades sociales y deportivas, más los eventos que se vienen, como bailes, etc.?.

-“En hockey, de no mediar ningún inconveniente, nuestra intención es continuar con los profesores Betiana (Panigazzi) y Bruno (Di Nucci). Ojalá pueda ser asi. Se ha producido un cambio generacional muy importante, lo que generó que disminuyera notablemente la cantidad de jugadoras juveniles.

También se produjo un cambio en la conducción por motivos laborales y familiares. Estamos como en una etapa de resurgir, hay muchas jugadoras de infantiles, nuestro desafío es apoyar esto, intentar que nuestras jugadoras juveniles retomen la actividad e intentar competir en alguna liga de las más cercanas. Es un gran desafío, pero lo vamos a intentar.

En cuanto a lo social, este ultimo año tuvimos la grata presencia del profesor Fernando Signorini, quien muy amablemente se hizo presente en nuestro pueblo para contar sus vivencias en un evento que nos llenó de orgullo. La idea es poder seguir organizando este tipo de eventos. También, junto al Rotary Club estuvimos organizando una charla sobre bullying y ciberbullying, que no tuvo la presencia de gente esperada, lamentablemente, pero vamos a insistir, porque es una temática que nos preocupa y mucho. Consideramos hay mucho por hacer.

Ahora, lo más próximo es un baile en nuestra cancha, el sábado 28 de enero, baile que va a traer a nuestro pueblo por primera vez a “La 2001”, una banda de Rojas que tiene muchos adeptos por la zona. Esperamos que nos acompañe mucha gente, están todos invitados.

-¿Cómo consiguen recursos para encarar las distintas actividades, además de la cuota de los socios?.

-“Los recursos se consiguen trabajando muchísimo y en cuanta actividad se pueda desarrollar. Además de los alquileres que se cobran, hemos realizado bingos virtuales, rifas, hemos realizado y vendido comida, hemos puesto cantina en cuanto evento pudimos, tratamos de poder tener una cantina que atienda bien al publico en cada evento que se desarrolla en el club, intentamos realizar la mayor cantidad de tareas que requiera el club entre nosotros para no generar egresos de dinero a terceros, se ha trabajado mucho, muchos hinchas, jugadores, nos han ayudado en lo que se puede para no gastar dinero.

Y el Municipio encabezado por el intendente 'Fredy' Zavatarelli y la Dirección de Deportes encabezada por Bruno Di Nucci, siempre han ayudado y apoyado todas las actividades que el Club encarado, tanto deportivas como de infraestructura que se han desarrollado.

-Uno de los grandes logros fue la inauguración de la iluminación y también los nuevos vestuarios, etc. ¿Qué otras obras inauguraron y cuáles tienen en vista realizar?

-“En 2022, después de muchos años hemos podido concluir estas dos obras tan anheladas, pero si bien se finalizaron durante mi presencia al frente del Club, son obras que llevaron muchos años, mucho trabajo, el trabajo desinteresado de muchísima gente.

En ambas obras, pero sobre todo en las obras de los vestuarios, fue muchísima gente la que colaboró de manera desinteresada, desde la pintura hasta la electricidad, pasando por los sanitarios, colocación de mobiliario, gas, todo, los fletes para traer los insumos que necesitamos, los tubos de gas para tener agua caliente, la colocación de los bancos y percheros, la organización de la utilería, fue muchísima la gente que colaboró. También la realización de los nuevos bancos para suplentes y la pintura de las placas en el interior y el exterior de la cancha fueron obras que se realizaron este año, obras de menor envergadura, pero importantes para embellecer nuestro campo de deportes.

En la iluminación la obra comenzó entre los años 2014 y 2015, cuando se cayeron las anteriores columnas de iluminación, con la colocación de las palmeras que estuvieron años esperando que se avanzara. El año pasado, gracias a un montón de gente, se pudo concluir para nuestra enorme felicidad.

Desde los que colocaron los cables subterráneos, los alumnos de la Escuela Técnica Nº 1 encabezados por sus profesores, quienes hicieron las parrillas, las colocaron, los que ayudaron a colocarlas y como dije antes, agradecemos al Municipio, porque siempre que recurrimos a pedirles una mano, nos ayudó.

Para el futuro es nuestra intención adquirir un medio de transporte propio, ya que los costos de traslado es uno de los gastos más honerosos que tenemos y también poder seguir mejorando las instalaciones. Todo a paso lento, pero firme”.

Para finalizar, Hernán “Pelado” Frías expresó: “Todo lo que se logra en Pintense es el esfuerzo de un conjunto de personas, así fue en sus orígenes y ojalá sea durante toda su vida, está en nuestra esencia. Invitamos a todos a sumarse a esta organización de amistad, de solidaridad, de trabajo mutuo, de pasión y de profundo amor.

Siempre usamos para nuestras publicaciones una frase que dice “Ninguno es tan bueno como todos juntos’. pero la usamos no solo porque es una hermosa idea, la usamos porque lo sentimos y porque estamos convencidos, y los hechos lo demuestran, que entre todos es más fácil y se puede lograr antes. Ojalá cada día seamos más y podamos seguir creciendo.

Un enorme abrazo ‘cuevero’ a todos. En Pintense, hay lugar para todos, los estamos esperando. Y usando palabras de un gran artista pero que expresa fielmente lo que uno siente, ¡ gracias totales ! “, cerró el actual presidente del C.A.P.

La actual directiva

La actual comisión directiva del Club Atlético Pintense se conforma de esta manera: