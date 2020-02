Fiamma Martín: "Estoy muy emocionada por poder representar a mi pueblo, que tanto amo" Brilló en todo esplendor el Carnaval 2020

Fiamma Magalí Martín, la electa como reina del Carnaval 2020 de General Pinto en la madrugada del pasado martes, tiene 22 años y actualmente estudia en Lincoln, cursando allí el cuarto año del profesorado en matemática. Sus padres son Silvana Lorena Cufré y Ángel Ariel Martín, propietario de la F.M."Lider" 100.1 a la que representó la nueva soberana.

Fiamma, quien tiene un hermano (Brian Nicolás Martín), fue entrevistada por el director de "Hoy" luego de su soñada coronación, e inicialmente expresó:

"Fue todo muy rápido, ya que decidí postularme cuatro días antes del comienzo del carnaval. Hace varios años que me venían insistiendo y tenía una promesa pendiente, así que me gusta cumplir siempre y me inscribí. Realmente, no me esperaba nada de esto, solo quería disfrutarlo y así fue. La verdad es que me sentí muy acompañada y mimada todos éstos días, y no voy a negar que tenía muchos nervios en la primera noche, pero después me relaje y lo disfruté muchísimo".



"SE FORMÓ UN GRUPO HERMOSO"

Tras destacar que con las otras postulantes "Se formó un grupo hermoso, todas muy compañeras, muy dulces y siempre dispuestas a ayudarnos entre todas", Fiamma manifestó:

"Estoy muy emocionada por poder representar a mi pueblo, que tanto amo, y me encantaría que toda la gente de otros lugares pueda conocer por lo menos un poco de lo lindo que es General Pinto, de todos los sitios a los que pueden asistir y de todos los eventos en los cuales pueden participar y disfrutar".

Tras ello, la flamante reina del Carnaval pintense agradeció "A todos los que me acompañaron y me hicieron sentir única durante el carnaval y a toda la gente que me expresó sus buenos deseos. También al señor intendente `Fredy` Zavatarelli y a toda la Comisión de Festejos por brindarnos tan lindos carnavales", completando la entrevista con este mensaje:

"Espero representarlos de la mejor manera", cerró Fiamma Magalí Martín.