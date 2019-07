Jorge Zavatarelli y el intendente Guerrera participaron en sendos encuentros de referentes del “Frente de Todos”

El precandidato a gobernador por el "Frente de Todos", Axel Kicillof, recibió en la sede del Frente Nacional Peronista, en la ciudad de La Plata, a más de 50 intendentes del espacio, estando acompañado por Sergio Massa, primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y por la precandidata a vicegobernadora, Verónica Magario, actual intendenta de La Matanza.

El encuentro, del que participó el candidato a intendente municipal de General Pinto, Jorge Alfredo Zavatarelli, sirvió para avanzar en detalles respecto a la campaña, destacándose que Kicillof y su compañera de fórmula (Magario), recorrerán la mayoría de los Distritos del primer estado argentino, al igual que Sergio Massa y Luana Volnovich, quien ocupa el segundo lugar en la nómina de candidatos a diputados.

"Había varias cuestiones pendientes, como plasmar esta unidad en una organización de campaña, que incluye a muchas fuerzas políticas", sostuvo Kicillof tras el encuentro, en cuyo transcurso se fotografió con todos los candidatos a intendente, entre ellos "Fredy" Zavatarelli.

Además del pintense, secretario de Gobierno comunal desde hace más de quince años, por la Cuarta Sección Electoral, a la que pertenece nuestro Distrito, asistieron Jorge Cortés (Henderson), Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem) y Walter Torchio (Carlos Casares), no pudiendo hacerlo Pablo Zurro, de Pehuajó (por el aniversario de su Distrito) y por cuestiones personales Germán Lago (Alberti) y Alexis Raúl Guerrera (General Pinto), aunque sí lo hizo Zavatarelli. Tampoco asistió Pablo Zurro (Pehuajó), quien este miércoles tenía el aniversario del Distrito.

Pero si Guerrera participó del encuentro del precandidato a presidente, Alberto Fernández, junto a Sergio Massa y dirigentes del Frente Renovador. Allí, se supo que Fernández les pidió a los dirigentes que los necesita tal cual son, con sus matices y diferencias.

En recientes declaraciones, Guerrera expresó:

"A lo largo de mi carrera política, he sido militante, concejal y soy intendente de General Pinto. Ahora, la vida y sus circunstancias me pusieron frente a la oportunidad histórica de representar, ya no sólo a mi querida ciudad y el Distrito, sino a nuestra región en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Concibo la política como una herramienta de transformación de la realidad. La tuya, la de tus hijos, tus abuelos, la de tu barrio, la de tu familia. ´Donde existe una necesidad, nace un derecho´, dijo `Evita´ y yo creo, además, que cuando se conquista un derecho el único horizonte posible es ampliarlo. Nunca retroceder".

También Guerrera señaló que "Si tengo el honor de que me elijan para representarlos, voy a trabajar como lo hice siempre: pensando en vos, gestionando para que mejores tu calidad de vida. Voy a seguir siendo esa persona que ya conocés: Alexis. Estoy convencido que los argentinos nos merecemos otro país. Nos merecemos otro gobierno", cerró el precandidato a diputado provincial por el "Frente de Todos" y quien dejará la intendencia luego de 16 años de estar al frente del gobierno comunal.