Horacio Volpe participó de una reunión seccional y de la convención Radical

En la vecina ciudad de Lincoln se llevó a cabo una reunión de referentes del Radicalismo de la Cuarta Sección Electoral, preparatoria para la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical que se realizó el sábado 18 en Brandsen.

Representando al Radicalismo de nuestro Distrito concurrieron al cónclave el presidente del Comité “Hipolito Yrigoyen” Juan Pablo “Pachu” García, acompañado por el convencional provincial, Horacio Volpe.

Del encuentro también tomaron parte los intendentes de Trenque Lauquen; Miguel Fernández; de General Viamonte; Franco Flexas; de General Arenales,. Érica Revilla; y de Lincoln, Salvador Serenal, además de los legisladores provinciales Vanesa Zúccari y Leandro Blanco, autoridades de Comités Distritales y convencionales provinciales de Florentino Ameghino, Alberti, Pehuajo, Chivilcoy, Leandro N. Alem, e Hipólito Yrigoyen.

Luego de un fructífero debate sobre la actualidad provincial y un intercambio de opiniones sobre lo que acontece en cada uno de los diez Municipios presentes a través de sus referentes, por unanimidad se resolvió que era necesario que la Convención Provincial de la U.C.R. ratifique la integración del frente Cambiemos que ha iniciado en Buenos Aires y en la Argentina, “un camino de recuperación de los valores fundamentales para la consolidación de la democracia y la fortaleza del sistema republicano”, se expresó al cabo de la reunión partidaria de Lincoln.

LA CONTINUIDAD EN CAMBIEMOS APROBÓ LA CONVENCIÓN

El sábado, se concretó en el Club Social de Brandsen la convención provincial, de la que participaron alrededor de 400 convencionales (entre ellos el pintense Horacio Volpe) y unas mil personas en total, entre ellos los miembros del Comité Radical, legisladores nacionales y provinciales y militantes de distintas vertientes, entre ellos el vicegobernador bonaerense y presidente del Partido a nivel provincial, Daniel Salvador, quien comenzó expresando:

“Acá está la U.C.R. y no los radicales sueltos que andan por los medios. El objetivo es fortalecer a la Unión Cívica Radical y Cambiemos Buenos Aires tanto en las ocho secciones electorales como en los 135 Distritos de la Provincia. En las Secciones y Distritos donde no resulte posible alcanzar listas de consenso, se alentará la participación por intermedio de las elecciones primarias”, establecidas en la ley de las PASO, dice la resolución aprobada por aclamación durante el encuentro.

El Radicalismo de la Provincia de Buenos Aires se diferenció claramente de otras expresiones partidarias de las últimas semanas jugando a favor de mantener la coalición en los términos actuales, a pesar que desde la conducción nacional del radicalismo se pidió que suspendan la convención local para después del 27 de Mayo, cuando se realizara la convención nacional en Parque Norte, Buenos Aires.

La convención de la Unión Cívica Radical resolvió en Brandsen:

1°: “Ratificar la integración de la U.C.R. al frente Cambiemos Buenos Aires, con el objetivo de profundizar el proceso de transformación iniciado en 2015.

2°: Facultar a la Mesa Ejecutiva del Comité de la Provincia de Buenos Aires para que instrumente los acuerdos políticos, legales y programáticos, tendientes a afianzar la construcción política Cambiemos Buenos Aires y de fortalecer a la Unión Civica Radical.

3°: Establecer los siguientes objetivos para la política de la Coalición:

A) Los acuerdos políticos y los programáticos deberán potenciar la competitividad electoral de la U.C.R. en todas las categorías y jurisdicciones;

B) Únicamente podrán denominarse Cambiemos Buenos Aires aquellas alianzas transitorias integradas por la Unión Cívica Radical;

C) Serán consideradas prioritarias las listas de consenso en los distintos niveles electivos, con el objetivo de fortalecer a la Unión Cívica Radical y Cambiemos, tanto en las ocho secciones electorales como en los ciento treinta y cinco Distritos. En las que no resulte posible alcanzar listas de consenso, se alentará la participación por intermedio de la competencia en las Elecciones Primarias Abiertas Obligatorias Simultáneas (EPAOS).

D) Promover e impulsar la institucionalización de un espacio de decisión política del frente Cambiemos Buenos Aires.

4°: Instar a los Convencionales Nacionales de la Provincia de Buenos Aires a ratificar en la Convención Nacional los principios y lineamientos establecidos en esta Convención Provincial, tendientes a lograr el fortalecimiento de Cambiemos.

5°: Reiterar la necesidad de formalizar la reforma de la Carta Orgánica partidaria. A tal fin se abrirán espacios de dialogo y debate, y copia del proyecto de reforma será remitida al Comité Provincia, los comités seccionales y de distrito para asegurar su participación.

6º: Modifíquese el artículo 43 de la Carta Orgánica Provincial, en los términos de la ley 14.848, el que quedara redactado de la siguiente manera: “Las listas deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

F) Todas las listas a cargos electivos y partidarios titulares como suplentes deberán respetar la paridad de género, con una equivalencia del cincuenta por ciento del sexo femenino y un cincuenta por ciento del sexo masculino.

Estos porcentajes serán aplicables a la totalidad de la lista, la que deberá cumplir los principios de alternancia y secuencialidad entre sexos. Cuando se trate de listas u órganos impares, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno”.

“COMPROMISO CON CAMBIEMOS Y CON EL FUTURO”

Además de Resolución detallada, se confeccionó un documento partidario, que expresa:

“Ratificamos nuestro compromiso con Cambiemos y con el futuro. Somos fundadores de Cambiemos. En el año 2015, junto al PRO, la Coalición Cívica y el Partido FE construimos una herramienta fundamental para generar la alternancia en la Nación y en nuestra Provincia de Buenos Aires. Y lo logramos. El triunfo de Cambiemos significó un cambio de época, y le permitió al Radicalismo recuperar su impronta de partido de gobierno.

En Buenos Aires hemos construido una alternativa electoral y de gobierno para el principal Distrito del país. Entre todos pusimos un punto final a la hegemonía de 28 años de un mismo signo político, que dejó a la Provincia en una profunda decadencia.

Entre todos llevamos adelante el plan de obras públicas más importante de los últimos 30 años, con inversiones de más de 30.000 mil millones para los 135 Municipios, ejecutando saneamiento hidráulico, rutas, construcción y puesta en valor de escuelas y hospitales, el boleto estudiantil, la reforma del Poder Judicial, la lucha contra la violencia de género, además de sanear de raíz los sistemas de seguridad y penitenciario, donde bolsones de corrupción imperaron de manera sistemática durante más de dos décadas. Entre todos combatimos el narcotráfico y las mafias”.

Seguidamente, el documento expresa:

“En términos políticos, los logros son tangibles. Cambiemos gobierna en 69 Municipios, y dentro del espacio, el Radicalismo lidera la gestión en 36 de ellos, y hemos logrado tener representación legislativa en las ocho secciones electorales y en casi la totalidad de los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares. Quienes nos representan en cada Distrito son la expresión más genuina de la renovación partidaria; eso es el resultado de un partido que tiene un permanente contacto con nuestros dirigentes y militantes.

Somos conscientes y afrontamos los desafíos pendientes:

No resolvimos el problema de la pobreza, flagelo que afecta a un tercio de la población, y que tiene impacto negativo en la calidad y funcionamiento de nuestra democracia.

Debemos mejorar el funcionamiento institucional de la coalición, que sin lugar a dudas tiene déficits.

Hay que avanzar en los acuerdos de largo plazo, defendemos la democracia del diálogo entre partidos políticos.

Todo eso es posible si ratificamos el camino iniciado, si somos capaces de enfrentar los problemas del presente, y si proponemos soluciones contundentes a los desafíos del futuro.

Un Radicalismo bonaerense unido fortalece la proyección nacional del partido. Convocamos a todos los radicales a seguir trabajando juntos por una provincia mejor. Los bonaerenses lo merecen y lo exigen. Los radicales asumimos el compromiso”, finaliza el documento emitido y refrendado por los asistentes, entre ellos el pintense Horacio Volpe.