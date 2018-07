Yarará mordió a una perra y conmocionó a Granada

Un denominado "Accidente Bothropico" (mordedura de una yarará o "Víbora de la Cruz") a una perra de la localidad de Coronel Granada, produjo conmoción en los habitantes de esa población distrital.

El animal, fue atendido de urgencia el domingo casi a la media noche, por parte de la médica veterinaria Daiana van der Wekken (de veterinaria "Norte", de la vecina ciudad de Ameghino), luego que la víbora mordiera en una pata a "Picha" (una mestiza de casi diez años) en la tarde del 22.



Gracias a la colaboración y ayuda de un médico, se pudo conseguir el suero antiofídico con rapidez, el cual se administró de inmediato al animal, algo muy importante en estos casos, ya que a medida que pasan las horas, el pronóstico es cada vez peor.

La perra quedó en observación, ya está en casa de la familia que la tiene como mascota y está respondiendo favorablemente al suero antiofídico administrado, salvando su vida ya que se actuó con rapidez tras la mordedura de la víbora, cuya aparición en nuestra zona no es normal, por lo cual se investiga el caso, que -afortunadamente- no fue fatal y, además, no involucró a ninguna persona.