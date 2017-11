La boxeadora pintense Tatiana Pacheco triunfó de manera contundente en Junín

Ante buen marco de público, se realizó el pasado viernes una velada de boxeo aficionado en el Club Atlético Rivadavia de Junín, bajo la organización del director técnico y promotor local Jorge Alberto Carballo y de la comisión del CAR, y contando con la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo juninense, que encabeza Pedro Luis Riera.

Se concretaron ocho combates y en la batalla de semifondo, la recientemente retornada al deporte de los puños, la pintense Tatiana "La gauchita" Pacheco (acusó 49,400 en la balanza), superó por fuera de combate en el segundo round a la chacabuquense Liliana Villalba (51,900).

La dirigida por Rubén "Cachi" Olia y Leopoldo "Polo" Rodríguez desbordó con buenas combinaciones de golpes a la chacabuquense, quien terminó perdiendo ante de lo pactado frente al poder de los puños de la pintense, ya que se vio desbordada por la ganadora y terminó cayendo antes de lo pactado, cuando promediaba el segundo asalto.

Tras la victoria, Tatiana dijo a "Hoy":

"Estuve tranquila, no entré nerviosa como en mi anterior pelea, ya que eso me jugó en contra la vez anterior que me presenté en Junín, ya que hacía más de un año entonces que no boxeaba y los nervios me jugaron una mala pasada esa noche", señaló con respecto al empate anterior ante Agustina Obregón, exponente de la ciudad de Chivilcoy.

Sobre el triunfo ante Villalba, "Tati" Pacheco manifestó

"Esta vez entré tranquila, miraba y observaba cada mano que tiraba mi rival y luego saque mis golpes. Me sentí muy cómoda, por suerte, y pude ganar por nocáut ante una difícil rival".

Finalmente, en cuanto a un posible pase al terreno rentado, la boxeadora de General Pinto manifestó que "Para pasar al profesionalismo, estamos esperando que lleguen los últimos estudios que me realicé y luego mandar todo a la Federación Argentina, para que me envíen la esperada licencia. Si Dios quiere, será pronto, eso creemos", concluyó.

PÚGILES DE NUESTRO MEDIO COMBATIERON EN F. AMEGHINO

También el pasado viernes 10, se realizó en el gimnasio del Club Sarmiento de Florentino Ameghino una velada de boxeo, organizada por el linqueño Mauricio Roberto “Polo” Caseda, radicado en ese medio, donde también dicta clases de este deporte.

Participaron de la programación boxeadores locales y de la región, destacándose la presencia de pugilistas pintenses y una gran concurrencia de público de toda la zona.

Entre los pintenses que pelearon estuvieron Darío “Moloto” Suárez y su hermano, Martín “Mamina” Suárez, quienes son entrenados por su padre, Ángel “Martillo” Suárez, mientras que también combatió Eber “Melli” Araujo, pupilo de Roberto “Bebé” Amado.

“Moloto” Suárez abrió la velada y venció a su rival por puntos, en decisión unánime de los jurados, mientras que a “Mamina” las tarjetas no lo favorecieron, y así perdió por puntos.

En cuanto al “Melli” Araujo, su entrenador tiró la toalla a mitad del primer round, ya que la contienda le era ampliamente desfavorable desde el mismo comienzo.

Roberto Amado también ofició de jurado en varias de las batallas de la velada, en la cual se presentaron pugilistas de Junín dirigidos por el pintense Luis Dionisio “Cuty” Barrera, campeón sudamericano de boxeo categoría welter en el año 1991, y además concurrió a la velada el profesor Nicolás Ismael Díaz, instructor de Taekwon-Do y de Kick Boxing en General Pinto.