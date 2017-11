Ganaron Atlético Roberts y Atlético Pasteur y comparten la punta con Argentino de Lincoln

Atlético Roberts venció como visitante y por 4 a 2 a Barrio Norte de América, el equipo invitado al torneo "Primavera Verano" 2017 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes, y junto a Atlético Pasteur, elenco que dio la sorpresa al derrotar 2 a 0 a El Linqueño, y a Argentino de Lincoln (un partido menos jugado, puesto que ya quedó libre), comparten el primer puesto del certamen, al cabo de la quinta fecha.

Federico Agudo (2), Matías Riera y el ingresado Marcelo Quiroga anotaron para Atlético Roberts, mientras que Braian Schmidt y Marcos Villalba concretaron para Barrio Norte, elenco que sufrió la expulsión del defensor Bautista Pérez, quien no podrá jugar el domingo ante Pintense.

En Pasteur, en dos minutos (15´ y 17´ del primer tiempo), Nicolás Lencina y Gustavo Pacheco marcaron para el triunfo por 2 a 0 del conjunto pasteurense, siendo expulsados Agustín Sánchez (El Linqueño), y el propio Gustavo Pacheco de Pasteur.

En el otro encuentro, igualaron 1 a 1 Juventud Unida de Lincoln (gol de Miguel Varela) y San Martín de Roberts (tanto de Federico Lacunza), cotejo que tuvo tres expulsados: Fernando Varela en la "Juve" y Federico Pachame y Franco Cejas en los robertenses.

Quedó libre Atlético Bayauca y en cuanto a las posiciones en primera, son éstas:

Argentino (L), Atlético Roberts y Atlético Pasteur, 9 unidades; San Martín de Roberts y Deportivo Arenaza, 8; Juventud Unida, El Linqueño y Pintense, 7; Barrio Norte (A), 3; y cierran con una unidad Deportivo Pinto y Atlético Bayauca.

INFERIORES DE ARGENTINO (L) Y DEPORTIVO PINTO

Además del encuentro de primera división, también se enfrentaron en divisiones inferiores en el estadio "El Fortin" de Argentino de Lincoln, los locales y Deportivo Pinto.

En décima, se impuso Argentino 1 a 0 y así formaron los equipos:

ARGENTINO: Nahuel Arrizabalaga; Juan Pereyra, Jeremías Villa y Kevin Saínz; Braian Ferreyra, Guillermo Dalena y Genaro Muñoz; Valentín Pantanetti, Thiago Contreras (autor del gol) y Juan Sáenz. D.T.: Luis Altamiranda. Sup.: Andrés García, Ciro Castro, Ignacio Gómez y Felipe Rodríguez.

DEPORTIVO: Lorenzo Orsi; Santiago Pérez, Federico Cáceres, Santiago Topa y Gerardo Guzmán; Agustín Toledo, Thiago Fernández y Federico Tucci; Gastón Risso, Nahuel Espíndola y Bautista Videla. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Mateo Quiroga y Joaquín Blanco.

En novena, con gol anotado por el ingresado César Luna Pollastrini, Deportivo Pinto venció 1 a 0, presentando los equipos estas formaciones:

ARGENTINO: Gianfranco Guagnini; Facundo Giménez, Máximo Diez, Agustín Albarracín y Joaquín Carrizo; Nicolás Coronel, Julián Haedo y Ciro López; Dante Moris, Nicolás Coronel y Santiago Quevedo. D.T.: L. Altamiranda. Sup.: Valentino Vitali, Ariel Fernández, Atilio Pérez, Martín González, Agustín Basualdo, Salvador Bullrich e Ignacio Suárez.

DEPORTIVO: Juan Richieri; Gastón Cáceres, Francisco Céliz, Federico Blanco y Gaspar Aleón; Ián Ferreyra, Camilo Leonardi y Gonzalo Lavítola; Tiziano Hernández, Tomás Bartucci y Juan Moralejo. D.T.: F. Oliva.Luego ingresaron César Luna Pollastini, Luciano Mansilla y Pedro Galbo.

Completando los partidos de formativas del sábado, Argentino de Lincoln superó 2 a 0 a Deportivo Pinto en séptima división.

El domingo, como preliminar de primera, la octava del "Depor" goleó 5 a 0 a los "fortineros" argentinistas, con tantos de Segundo Nesprías (3), Nicolás Menendez e Ián Ferreyra.

OTROS RESULTADOS Y LA PRÓXIMA FECHA

Los otros resultados del fin de semana en formativas y Veteranos, fueron éstos:

Décima: Atlético Pasteur 0 vs. El Linqueño 1; San Martín 1 vs. Juventud Unida 1 y C.A.S.E.T. 1 vs. Villa Francia 6.

Novena: San Martín 1 vs. Juventud Unida de Lincoln 3.

Octava: Atlético Pasteur 2 vs. El Linqueño 3 y San Martín 5 - Juventud Unida 0.

En Veteranos, estos fueron los resultados:

Atlético Pasteur 1 vs. Atlanta de Vedia 4; Alumni de Vedia 3 vs. Deportivo Arenaza 1; C.A.S.E.T. de El Triunfo 3 vs. Atlético Ameghino 2 y Argentino de Lincoln 0 vs. Sarmiento de Germania 1, gol anotado por Sergo Vilche, de penal, para el ganador.

Así formó el elenco "Verde" germaniense:

Matías Irusta; Jorge Cabrera, Lucas Camino, Juan José Azcurra, Héctor Riscossa y Darío Barrutti; Alberto Armando Gomez, Sergio Vilche, Juan López, Miguel Gómez y Amílcar Verggini. Sup.: César Torres, Sergio Ballesio, Gustavo "Semillo" Barrera, Eduardo Manuel y Gerónimo Vilche.

La próxima fecha, tiene esta programación prevista:

El domingo 19, Juventud Unida de Lincoln vs. Deportivo Pinto; Pintense vs. Barrio Norte de América; Atlético Bayauca vs. San Martín de Roberts y Deportivo Arenaza vs. Argentino de Lincoln.

El lunes 20 completarán Atlético Roberts vs. El Linqueño, quedando libre en esta jornada Atlético Pasteur, cuyas inferiores jugarán ante Villa Francia de Coronel Granada.