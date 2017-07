"Unidad Ciudadana" inauguró su sede partidaria "Néstor Kirchner" en la localidad cabecera

GENERAL PINTO

El pasado lunes 17, el frente "Unidad Ciudadana" de General Pinto inauguró su sede partidaria, ubicada en calles Ricardo Gowland y Lavalle de esta ciudad cabecera, bajo el nombre de Unidad Básica "Néstor Kirchner".

En el encuentro partidario, que contó con buena participación de adherentes y vecinos, se realizó la presentación de la lista de la U.C. que competirá en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el venidero domingo 13 de Agosto.

Estuvieron presentes, brindando su apoyo y compromiso para con "Unidad Ciudadana" y la lista local, los candidatos a senadores provinciales Omar Vénero (Lincoln), Viviana Guzzo (Los Toldos), Roberto Casentini (Alberti) y Gustavo Tomás Traverso (Junín) y -además- estuvieron presentes los primeros precandidatos a concejales Marcelo Arrizabalaga (lista Unidad Ciudadana U-2 oficial, de Lincoln) y Héctor Moreira (de Florentino Ameghino).



El precandidato a concejal en segundo lugar por "Unidad Ciudadana" de General Pinto, el germaniense y ex edil distrital Enrique "Quique" Minervino, fue el encargado de dar la bienvenida a los concurrentes e invitados y de presentar a los integrantes de la lista, ante el aplauso de los asistentes.

A continuación hizo uso de la palabra la primer precandidata a concejal, la ex edil Mónica Galbo, quien en el final de su discurso expresó:

"...Cristina es la oposición, quienes están más preocupados en frenar a Cristina que en votar en contra de las medidas nefastas de este gobierno en el Congreso, no son oposición: Fueron y serán funcionales a Macri..."

En consonancia con el discurso de Galbo, vertieron conceptos en esa dirección los precandidatos Vénero, Guzzo y Casentini, y cerró el acto el actual concejal del Distrito de Junín y precandidato a senador provincial en tercer término, el juninense Gustavo Traverso, armador desde la primera hora de las listas que apoyan a Cristina Fernández de Kirchner en la Cuarta Sección Electoral, a la que pertenece nuestro Partido.

En diálogo con "Hoy", tras manifestarse contenta con el acto realizado y la convocatoria que dicho mitin tuvo, Mónica Galbo destacó que "La próxima semana estaríamos organizando un nuevo encuentro con los representantes de la Cuarta Sección Electoral", señaló la aspirante a primer concejal por "Unidad Ciudadana" de General Pinto.