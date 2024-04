Elisa Carrió anunció que la Coalición Cívica abandonará el bloque de Pichetto

Veinticuatro horas antes de la discusión la Ley Bases, Elisa Carrió anunció que la Coalición Cívica abandonará el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal.

“Lilita” cuestionó los acuerdos alcanzados con la CGT. “Nos vamos para mantener autonomía”, declaró este domingo a última hora.

Quien fuera socia fundadora de Cambiemos, denunció que el Presidente “tranzó con las mafias” y que “eligió a la CGT de Moyano”.

En este marco, Carrió manifestó: “Por eso, con todo el respeto y cariño que le tenemos a Pichetto, el martes no vamos del bloque”.

“Nos vamos para mantener autonomía, nosotros con Moyano no podemos estar”, remarcó Lilita, quien no obstante, aclaró que mantiene “una excelente relación” con el titular de Hacemos Coalición Federal, pero que “se sabía que solo era un grupo administrativo”.

También adelantó que la Coalición Cívica votará en contra del blanqueo de capitales. “El Presidente dijo que no le importaba de dónde venía el dinero, siempre que venga la inversión.. o sea que eso es blanqueo del narcotráfico”, consideró.

“Milei dice que no le importa. ¿Cuál es el beneficio de las inversiones que harían?, que no van a pagar el Impuesto al Cheque y no van a pagar el 25% de Ganancias”, agregó y se preguntó: “¿Cómo miro a la cara a las pymes que dan trabajo?”.

“No hay nada de la reforma laboral que favorezca a las pymes. No sirve para nada. Tampoco le sacan el poder a los sindicatos corruptos.

Milei tranzó con las mafias. Cómo va a votar el Pro y el radicalismo esta ley de inversiones cuando todas las pymes y pobres de la argentina pagan el impuesto al cheque, este es un delito moral”, continuó.

Denunció que recibió un documento proveniente de la oficina del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que plantea que la ley en cuestión se votaría “capítulo por capítulo a mano alzada, para que nadie sepa que se votan este tipo de inversiones”.

Y profundizó su declaración: “negociado por dos diputadas, amigas mías, una radical y otra del Pro, que no voy a decir sus nombres porque las quiero”.

“Esto lo va a sostener la pobreza, la indigencia y los sectores medios productivos”, vaticinó.

Además señaló que el Gobierno “no puede liberar el cepo porque el Impuesto País es el mayor flujo de ingresos que tiene la Nación junto con Retenciones”.