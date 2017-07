Exitosa décima edición de la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencias y Tecnologías

GENERAL PINTO

La suma de esfuerzos hizo que se pudiera llevar a cabo con éxito la décima edición de la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología, la cual tuvo epicentro en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 2 "Domingo Faustino Sarmiento" de General Pinto, institución que una vez más abrió sus puertas para el desarrollo de este importante justa educativa, de la que participaron alumnos y docentes de Escuelas de distintos puntos del Distrito. En esta edición, se presentaron veintiocho trabajos de investigación, al que se sumaron tres proyectos para su exhibición, y los mismos fueron así denominados:

“Las cotorras de la plaza”; “Las plantas con espinas del patio de la señorita”; y “Cada pelota en su lugar”, todos del Jardín de Infantes N° 901; “El libro de los bichos” del Jardín de Infantes N° 905.

“Mascotas”, “Experimentando en la cocina”, “Re-Creamos”y “Cocinamos con el alma y el corazón”, del Centro Educativo Complementario N° 801.

“En dos ruedas”; “A mover el esqueleto”; “¿Y mi hábitat ?”; y “¡ Libres de gluten !”, de la Escuela Primaria N° 2.

“Colorín, colorado… no solo verde he encontrado”; y “Atracción fatal”, de la Escuela Primaria N° 35.

“Desafíos para una buena vida II”, del Centro de Educación de Adultos N° 701.

“Los adultos nos cuentan”, del Centro.de Educación Física N° 58 (grupo de la localidad de Iriarte).

“Prevenimos y nos cuidamos”, de la Escuela Primaria N° 1.

“Una situación que preocupa” de la Escuela N° 5 de Iriarte.

“La desaparición de los trenes en Germania”, de la Escuela Primaria N° 11 de esa localidad.

“Construyendo futuros: Mi ciudad, tu ciudad, nuestra ciudad”, de la Escuela Primaria N° 30.

“Actualidad”; y “¡ Manos a la obra !”, de la Escuela de Educación Especial N° 501.

“Yogurt casero vs. Yogurt natural”; “¿ Los adoles sienten ?” y “A pasos agigantados”, de la Escuela de Educación Secundaria N° 4.

“Por una cabeza…”, de la Escuela de Educación Secundaria N° 5.

“Casa Eco”, de la Escuela Técnica N° 1.

“Fuegos Artificiales”, de la Escuela de Educación Secundaria N° 3 de Iriarte.

Además mostraron sus trabajos los alumnos de cuarto año de la Escuela Primaria N° 11 quienes, en articulación con educandos del Centro de Educación Agraria N° 13 de la localidad de Germania, exhibieron el trabajo “Con cuidados nos cuidamos”.

Lo propio hicieron los alumnos de primer año del Plan de Finalización de los Estudios Secundarios (FINES II) de Germania, al exponer el proyecto “Biología y Tecnología”, mientras que educandos de 6º año de la modalidad Ciencias Sociales de la Escuela Secundaria N° 4 de General Pinto, exhibieron el trabajo “Fotos montadas”.

EL "ORDEN DE MÉRITO"

Luego, a partir de los datos cuantitativos generados por el Equipo de Evaluadores y los cupos asignados a nuestro Distrito para la instancia regional, la Comisión Distrital de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, siguiendo las pautas reglamentarias, estableció el "Orden de mérito" de los proyectos que participarán, en el próximo mes de Agosto en la ciudad de Lincoln, de la Feria Regional.

El mismo quedó así conformado:

“Cocinamos con el alma y el corazón” , Centro Complementario N° 801.

“Desafíos para una buena vida II”, Centro de Educación de Adultos N° 701.

“A pasos agigantados”, de la Escuela Secundaria Nº 4.

“Los adultos nos cuentan”, C.E.F. Nº 58 extensión Iriarte.

“Re-Creamos”, Centro Educativo Complementario N° 801.

“Casa Eco”, Escuela de Educación Técnica N° 1.

“La desaparición de los trenes en Germania”, Escuela Primaria N° 11.

“Actualidad”, Escuela de Educación Especial N° 501.

“Atracción fatal”, Escuela Primaria N° 35.

“Las plantas con espinas del patio de la señorita”, Jardín de Infantes N° 901.

“Manos a la obra”, de la Escuela de Educación Especial N° 501.

“Prevenimos y nos cuidamos”, de la Escuela Primaria Nº 1.

“Por una cabeza…”, de la Escuela de Educación Secundaria N° 5.





PALABRAS DE LA JEFE DISTRITAL

Al finalizar la Feria, brindó palabras de agradecimiento, dirigidas a las instituciones educativas participantes, la inspectora jefe Distrital, licenciada Miriam Farace, quien expresó:

“La instancia escolar y distrital realizada en el marco de cada uno de estos programas, ha sido sumamente exitosa y satisfactoria, denotando el compromiso y dedicación para con la tarea educativa y un esfuerzo compartido, que permitió la concreción en unas jornadas de gran interés y convocatoria.

Se agradece el aporte recibido desde Municipio, para los traslados y los almuerzos de docentes y alumnos; la presencia de autoridades y referentes políticos; la colaboración de personal directivo y docente de Formación Profesional, para poder brindar los alimentos; la participación del Centro de Educación Física, en el armado de los stands; de la Escuela de Estética, con la ornamentación y obra teatral; la solícita y desinteresada participación de docentes que conformaron las comisiones distritales, organizando los eventos; a los asesores y evaluadores; a los coordinadores y en enorme medida a los alumnos".

Finalmente, Farace señaló:

"Todo el sentido de educar y aprender se expresa en un vínculo fortalecido, mediado por el conocimiento y nutrido por una escena escolar participativa y llena de palabra plena y construcción colectiva. Bellísimo esfuerzo, bellísimos resultados. Mil gracias a todos y cada uno de quienes construimos y compartimos las vivencias en esta comunidad educativa del Distrito de General Pinto", cerró Miriam Farace.