Traversa: “Esta edición va a ser algo nuevo porque nunca tuvimos cinco noches seguidas de Carnaval”

El carrocero, Raúl Traversa, abrió las puertas de su taller y dialogó con Democracia sobre la próxima edición del Carnaval de Lincoln que se realizará del 9 al 13 de febrero en la avenida Massey.

En la entrevista, el histórico hacedor resaltó la necesidad de promover el arte de la cartapesta mediante un “semillero” que enseñe a las nuevas generaciones. También, destacó la importancia de contar con un presidente de la Comisión de Carnaval que “entienda las necesidades de los artesanos”.

A pesar de los desafíos económicos que enfrenta cada uno de los artesanos, Raúl y su equipo, están comprometidos en presentar un trabajo de calidad las noches carnestolendas.

“Esta edición va a ser algo nuevo para nosotros porque nunca tuvimos cinco noches seguidas de carnaval. Muchas veces, cuando vos tenés que pasar con la carroza un fin de semana y después otro, te permite recuperarte físicamente y, si algo se rompe en las primeras noches, en la segunda o en el fin de semana siguiente, tenés toda una semana para repararlo, ahora se nos va a complicar”, expresó Traversa y mostró su preocupación respecto de la situación económica: “El bolsillo de la gente no sé si va a estar a la altura de cinco noches seguidas”, dijo.

- ¿Cómo se preparan para esta nueva edición del Carnaval?

- Nos preparamos con todo, como siempre, con Carlos Rivero, mi socio, estamos siempre apuntando a mejorar a pesar de los años. Nos exigimos mucho, somos muy exigentes y queremos plasmar todo de la mejor manera, por más que nunca nos fijamos en los premios, a nosotros nos importa hacer un trabajo de calidad, por supuesto que el premio siempre ayuda, sería un engaño decir que no, pero nosotros siempre apuntamos a terminar el trabajo de la mejor manera posible, es decir, poniéndole todo lo nuestro.

- ¿El premio cubre todos los gastos que tuvieron durante el año?

- Sí. Te mentiría si te dijera que no, y más hoy cómo está la situación. No sé si está acorde a lo que uno trabaja, a lo que genera, a la cantidad de horas que uno emplea dentro de un galpón, a todo el sacrificio que hacemos y dejamos de lado horas de descanso y fines de semana. Por ese lado no, pero satisface también que uno lo vive con mucha pasión, te satisface otra cosa, a lo mejor sentimentalmente o en salud, porque nos hace bien estar acá adentro en el taller.

- ¿Cuántas personas te acompañan en el taller?

- Somos tres, está Carlos que hace cuatro o cinco años que es mi socio, y viene Martín, un chico que nos ayuda, y nos va empapelando, y yo. Nosotros durante el año vamos preparando las cosas, toda la parte mecánica está prácticamente hecha, entonces bueno, después solo nos queda ir tallando la obra, dándole forma al telgopor y por último dejamos la pintura.

- Mencionaste los costos de los materiales, ¿cómo hicieron este año?

- Nosotros apostamos prácticamente todo al telgopor porque, hoy por hoy, termina siendo muy beneficioso para cuando vos querés lograr un trabajo de calidad y de precisión, que muchas veces la cartapesta que nosotros hacíamos con globos, con tinas y demás, no nos da esa terminación que nosotros queríamos porque se deforma, y tiene muchos factores que te juegan en contra. Si bien abaratás muchísimo, con la cartapesta, el empleo del telgopor es fantástico, porque te permite trabajos de mucha calidad, pero es más costoso.

Hoy, una hoja de telgopor de 10 centímetros, que es la que usamos nosotros, ronda los 7.500 pesos, un tarro de litro de pegamento vale algo de 22.000 pesos. Entonces se hace sumamente costoso todo.

- ¿Podrás adelantar algo de lo que van a presentar en el carnaval?

- Sí, en principio nos vamos a presentar con una carroza, en la categoría mayor del carnaval, que está un poco relacionado con un tema de la actualidad, un poco de política, de cosas que han sucedido en el país, y habíamos hecho un grupo de marionetas, que ya las tenemos hechas y que fue lo primero que empezamos a hacer, pero justo llegó la primera reunión que tuvimos con Michelli donde nos informaron que esa categoría no iba a estar más en competencia, así que bueno, ahí estuvimos charlando, tratando de que vengan a ver que las marionetas ya están hechas para poder presentarlas.

- Por primera vez, la Comisión del Carnaval está presidida por un histórico hacedor del Carnaval, ¿qué significa para ustedes?

- Leo Michelli es un chico muy abierto, que conoce el carnaval y que, prácticamente, ha nacido dentro de él como nosotros. Muchas veces, por ahí la gente que organizaba antes no lo sentía como lo sentimos nosotros así que, esta vez, tenemos toda la ilusión de que empiecen a cambiar algunas cosas que se pueden mejorar. Más que nada apuntar a lo que es la cartapesta, porque nosotros que somos los más viejos, vemos que estamos sin semillero, que no hay sucesores, que, si hoy nosotros dejamos de trabajar, no hay quien nos reemplace.

Tenemos que buscar la manera de que podamos trabajar durante el año para empezar a comprometer a los chicos, a los más jóvenes, para que entiendan que el Carnaval es tradición de nuestra ciudad y que es necesaria para todos, porque tanto económicamente, como para diversión, siempre ha sido un factor principal. Entonces, tenemos que seguir apuntalando eso para que nuestra fiesta se distinga de las demás por tener trabajos hechos de cartapesta. Que esté Michelli al frente me da la tranquilidad de saber que puedo hablar de lo que es el sacrificio, de los costos, y que me va a entender, porque son temas que nosotros podemos tocar y los conocemos. Él sabe lo que es estar dentro de un galpón y las horas que hay que estar, sabe sobre los materiales que se emplean, para hacer un trabajo de calidad. Él lo entiende porque lo ha vivido también como nosotros.

- ¿Por qué la gente tiene que venir al Carnaval de Lincoln?

- Nosotros, como artesanos del carnaval, vamos a poner todo lo mejor para que esta edición siga brillando de la mejor manera posible, a pesar de todas las controversias que puede tener hoy el país, sé que es difícil hoy decirle a una familia ‘vengan, viajen y consuman’, y todo lo que te lleva un carnaval, pero bueno, por lo menos una noche que pueda venir, porque la van a pasar muy bien, que nos hace falta a todos un poco de diversión, después de tanto sacrificio, hay gente que por ahí no se puede ir de vacaciones y tiene esta propuesta que es mucho más económica. Venís al carnaval, te divertís y pasás una buena velada.