Un proyecto busca repoblar de mariposas la ciudad de Lincoln

El proyecto “El regreso de las mariposas” nace de la mano del linqueño Jorge Martínez, fotógrafo de vida silvestre y naturalista. Así, a partir de distintas actividades, intenta reintroducir las especies y fortalecer poblaciones, tomando en cuenta las plantas donde depositan sus huevos. Además, realiza charlas de concientización en establecimientos educativos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y la fauna que queda.

“Siempre estuve viajando y una vez estuve en Conservation Land Trap, que es una fundación que se dedica a crear parques nacionales. Entonces ahí empezamos a aprender, yo estuve 10 días con ellos y aprendí a hacer los relevamientos sobre la naturaleza”, explicó Martínez y reveló “entre esos conocimientos busqué siempre ayudar a nuestro medio ambiente y a la naturaleza en sí, por eso traía algunas cosas para Lincoln. Ahí, la gente me empezó a hablar sobre la falta de mariposas, que ya no se veían como antes”.

Al respecto, Jorge empezó a estudiar a las mariposas y se le empezaron a abrir un montón de preguntas. “La mariposa es uno de los insectos más susceptibles a cualquier cambio medioambiental, entonces a partir de ahí empezás a investigar, a ver el por qué no hay mariposas y es donde se te abren un montón de interrogantes como la contaminación medioambiental, la fumigación, la fábrica, los basurales a cielo abierto, o sea, se abre un espectro mucho más grande”, explicó el naturalista y detalló “a raíz de eso sale el proyecto El Regreso de las Mariposas, que se enfoca en cómo podemos hacer para reintroducir las especies que faltan en la ciudad y para poder fortalecer las que faltan o las poblaciones que están bajas”.

En ese sentido, comenzaron a estudiar sobre las plantas hospederas, la mariposa pone huevo en una planta en especial, porque cada especie de mariposa tiene su planta para poder reproducirse. “Antes, las maripositas que veíamos en la calle y que había tantas, era la isoca de alfalfa. Pero comenzaron a desaparecer cuando se deja de cultivar alfalfa. O sea, con la rotación de la siembra y con el tema de la soja, empiezan a desaparecer las mariposas”, sostuvo y agregó “ese es uno de los problemas, luego viene el de lo fitosanitarios y demás”.

Así, Jorge contó que, en su opinión, se está sacando mucha naturaleza “y no le estamos devolviendo nada”, y mencionó que cuando empezó a estudiar todo esto, buscó la posibilidad de brindar charlas en escuelas para concientizar sobre la problemática. “Estoy muy agradecido a los docentes y al INTA que me acompaña a todos lados. Todos debemos tomar conciencia de que, si esto no lo enfrentamos entre todos, si no ponemos un granito de arena nos va a costar hasta vivir”, afirmó y agregó “muchas enfermedades van a venir por los cambios medioambientales y vamos a tener pérdidas millonarias con la siembra, con las grandes secas que hay, y después con grandes inundaciones”.

El proyecto

El proyecto del regreso de las mariposas tiene el objetivo de que se pueda volver a ver al insecto y a otras especies por las calles de la ciudad. “El problema que estamos teniendo es de polinizadores, por eso faltan muchos insectos”, sostuvo Martínez y añadió “por eso, damos charlas para la gente que quiera traer mariposas y les explicamos que con dos o tres plantitas que tengan mucho néctar, ellas pueden poner huevos”.

En ese sentido, explicó que en el patio de una casa se pueden sembrar plantas hospederas donde las mariposas van a poner huevo y después ya no se van a ir, porque se van a reproducir en la propia casa y va a tener donde alimentarse. “Haciendo ese ciclo en las casas o en cualquier patio donde uno tenga un jardín de flores, la mariposa va a volver a alimentarse si hay plantas hospederas”, contó y agregó “estoy dando charlas en las escuelas sobre la concientización, el cuidado de nuestro medioambiente, y cómo cuidar los pocos insectos que nos quedan y de la fauna que tenemos. Estoy muy contento por la recepción de los chicos, más allá de contento por los directivos de las escuelas y los docentes”. Así, contó que les lleva a los alumnos una pupa y una mariposa disecadas para que las pueden tocar. “Tenemos que revertir un poco esta situación del mal medioambiental que hacemos y acercar a los chicos a la naturaleza”, afirmó.