Durante septiembre, Lincoln contará con el Corredor Artístico “Dr. Aurelio Del Fabbro”

La iniciativa del Corredor Artístico “Dr. Aurelio Del Fabbro” surge de Julián Setién, un apasionado por la cultura. Así, en la búsqueda de un espacio artístico diferente al teatro convencional decidió renovar la casa antigua del doctor, quien falleció en el año 2018 en Lincoln y ofrecer diferentes expresiones artísticas. De esta manera, durante el mes de septiembre en principio, se convertirá en un lugar donde se realizarán obras teatrales y se disfrutará de música, danzas, exposiciones de arte, lecturas y poesía. La propuesta está dirigida a personas mayores de 16 años y tiene un costo de entrada de $3.000 pesos. El proyecto ha sido bien recibido por la comunidad y se espera que se extienda más allá del mes de septiembre.

“Hace mucho tiempo que hago teatro, canto y que me dedico al arte. Siempre fui un poco inquieto al respecto y me gusta salir de lo convencional”, expresó Julián Setién y agregó “entonces, con el grupo de teatro teníamos ganas de hacer algo artístico, llevar propuestas a un lugar diferente que no sea el teatro típico y pensé en una casa antigua, por sus espacios y ambientes. Así, luego de una intensa búsqueda encontré la del doctor Aurelio Del Fabbro, que ya lo conocía de antes. Hablé con sus hijos, con la familia y accedieron plenamente al proyecto”.

Cabe destacar que Del Fabbro fue un médico muy reconocido en la ciudad. Era neurólogo y una persona muy buena y querida. Además, se dedicaba también a la cultura desde su profesión porque hacía un programa de televisión sobre salud.

En ese sentido, Setién contó que inicialmente en la casona sólo se iban a ofrecer obras de teatro, pero como la casa es tan grande y tiene siete salas, decidieron abrir la propuesta a otras ramas del arte, como la música, fotografía, poesía, dibujo y pintura. Así, para su apertura están convocados diferentes artistas locales y regionales.

En cuanto al público que apuntan, explicó que es de 16 años en adelante. “Más que nada porque quizá los más chiquititos se distraen con este tipo de cosas. Además, la casa es muy grande, tiene dos pisos y quisimos evitar inconvenientes”, sostuvo y agregó “en las recorridas son grupos de no más de 14 personas, porque queremos que toda la gente pueda apreciar el arte que se va a ver en cada sala de manera cómoda. Entonces, todos van a tener un espacio para poder estar bien cómodos”. Al respecto, afirmó que el viernes 1 de septiembre, en la inauguración, van a haber dos recorridas: una a las 20:30 y la otra a las 22:30. Luego, el sábado y domingo van a ser tres recorridas, 18:30, 20:30 y 22:30.

“Esto tiene un valor de una entrada, que lo hemos pautado en 3.000 pesos. Por ahí suena un numerito, pero hay que considerar que dentro de una misma recorrida uno va a ver muchos artistas de diferentes géneros, inclusive después al retirarse de la recorrida se le va a entregar algo al público”, manifestó Julián y añadió “por lo pronto está pensado para los cuatro fines de semana del mes de septiembre, pero creemos que se va a extender porque hay buena repercusión y reservas de entradas”.

La Casona del Dr. Aurelio Del Fabbro

Julián hacía mucho tiempo que tenía en su cabeza llevar el arte fuera de un escenario tradicional. Por eso, la casa de Aurelio le pareció perfecta. Al principio, le dio vergüenza planteárselo a los hijos, pero cuando lo hizo, fue todo lo contrario, accedieron y estaban muy contentos. “Desde que falleció Aurelio, sus hijos, por cuestiones laborales y personales no se ocuparon de mantenerla habitada y demás. Así que estaba cerrada. Nosotros tuvimos que hacer el trabajo de limpieza, pintura y orden”, contó Setién y agregó “amoldamos a los espacios, no es que modificamos algo de la casa, sino que los números artísticos se van a dar dentro de las habitaciones con los muebles que había ahí adentro, todo como está la casa, tal cual así”.

En ese sentido, expresó que la idea es resguardar la originalidad de la casa, que tiene un estilo alemán, muy grande, con siete habitaciones, y cinco baños. “Es un lugar muy imponente y queríamos utilizar eso como escenografía de nuestro arte”, afirmó el promotor cultural.