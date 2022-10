Más medallas y buenas sensaciones para Lincoln en los bonaerenses

La delegación linqueña no para de recibir medallas, esta vez, fue el turno de Salvador Simón Testa que saltó al podio en el tercer puesto en salto en largo en la categoría sub 16.

La actividad de la delegación linqueña arrancó bien temprano de la mano del atletismo. En la pista municipal "Justo Román" la sub 16 de Lincoln obtuvo muy buenos resultados en sus diferentes disciplinas: en 100 mts. libres Morena Zárate y Axel Aguilar ganaron sus respectivas series y aseguraron su lugar en la final. En tanto, Lucio Vanweele obtuvo una muy buena primera serie en lanzamiento de disco y quedó en las puertas del podio con el cuarto puesto.

Por la tarde, fue el momento de las disciplinas PCD, disminución visual. Santiago Parra en 100 metros llanos y Jazmín Ibáñez en Salto en Largo dejaron su huella en la 31° edición de los Juegos Bonaerenses.

Resultados día 2:

-Tenis: En su segunda presentación, Salvador Herbín cayó ante Monte, en categoría sub 16. En sub 18, Martina Bassi venció en dos sets a Salliqueló y mañana irá por la clasificación a la ronda final.

-Beach Vóley: Las representantes locales, en sub 14, cayeron 2 a 0 ante General Pueyrredón.

-Ajedrez: Juan Encina cayó en tercera línea.

-Patín artístico: En categoría Sub 13 femenino libre, Morena Montiel no pudo acceder al podio en su presentación.

-Tenis de mesa: En un ajustado encuentro, Máxima Acuña cayó ante la representante de Tandil por 3 a 2.

-Básquet 3x3: sub 14 perdió su encuentro ante Ezeiza; por otro lado, en un reñido cotejo, el conjunto sub 18 no pudo con Berisso y cayó por 11 a 10; en tanto, el elenco Universitario venció a Laprida.

-Softbol: El combinado local sub 14 cayó ante Moreno por una entrada y quedó sin chances de clasificación.

-Badminton PCD sub 20: Luciano Duarte venció al representante del Partido de La Costa y mañana disputará la final ante Florencio Varela.

-Boccia PCD: Braian Montes perdió su encuentro y no pudo meterse en instancias definitorias.

-Teatro: Los representantes de la categoría juvenil deslumbraron al público de la sala Roberto Payró con su obra "La casa de Bernarda Alba". Mañana se conocerán los resultados de la disciplina.

Bonaerenses en carrera: Axel Infran y Catalina Vetancor, en categoría sub 18, no pudieron acceder al podio en su presentación.