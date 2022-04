Intoxicados por monóxido en Lincoln: los detalles del hecho

Esta tarde, el secretario de Salud del municipio de Lincoln, Jorge González brindó detalles sobre los hechos ocurridos esta mañana en un establecimiento agropecuario en el Cuartel IV, donde fallecieron dos jóvenes por inhalar monóxido de carbono de un generador.

El secretario narra lo sucedido, según lo que dijo uno de los jóvenes que se encontraba en el lugar: “eran cinco chicos que estaban parando en una casa muy cerca de Lincoln, cerca de un campo de polo. Salieron -a la noche- quedó encendido un generador a explosión que estaba afuera; ellos salieron hasta el radio céntrico -de la ciudad- y, al volver, encontraron al perro que habían dejado adentro, muerto. No le encontraron explicación y se acostaron a dormir”, contó Jorge González a Democracia y agregó: “el chico que refiere todo esto había dejado, al sentir mucho calor, la ventana un poco abierta, eso fue lo que le permitió a él no caer en lo que le pasó a sus compañeros; se despierta, quiere despertarlos, no lo logra y se comunica al 107; uno de los jovenes fallece en el lugar y otro en el traslado”, detalló.

En cuanto a dos de las tres personas que fueron derivadas al hospital municipal, el secretario de salud dijo que “uno está en el hospital, grave, con respirador mecánico, otro está inconsciente pero con los signos vitales estables y se lo derivó a Buenos Aires para hacer un tratamiento con cámara hiperbárica”.

En relación al causal del hecho, Gonzalez agregó: “todo une al monóxido de carbono por el animal -sin vida que encontraron-, porque si no, tendríamos un montón de hipótesis. De igual forma, está la gente de Policía Científica trabajando en el tema para determinar las causales; los dos fallecidos fueron llevados a Junín para realizarle la necropsia”, aseguró.

Segun fuentes, las víctimas son Juan Martín (19 años) oriundo de la localidad de El Triunfo quien falleció en el lugar, mientras que, Lautaro Planell (22 años), con domicilio en el Partido de San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires falleció en el hospital municipal durante la mañana de hoy.