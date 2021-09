Belén Rodríguez se consagró subcampeona nacional en 400 metros con vallas

Belén Rodríguez tiene 19 años, es de la ciudad de Lincoln y estudia en la Universidad de Buenos Aires la licenciatura en administración. El fin de semana compitió en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento) en la ciudad de Buenos Aires, dónde se llevó a cabo el campeonato nacional U23; en la prueba de 400 metros con vallas, logró una medalla de plata, superó su marca personal, y ganó una de bronce en la posta 4 por 400 metros.

En diálogo con Democracia, Belén Rodríguez contó su experiencia en esta competencia, cómo se organiza en el estudio y el entrenamiento a la vez y aseguró: “siempre uno se alegra cuando gana; pero lo que tratamos de priorizar siempre, es la experiencia y la felicidad que me brinda correr, no solo ganar”.

-Con respecto a la competencia del domingo, ¿pudiste hacerlo en el tiempo que esperabas?

-La verdad que si, en realidad fue totalmente inesperado porque yo vengo de una lesión en el pie, tengo inflamación entre el tercer y quinto tendón metatarsiano y se me inflama antes de correr y de hecho casi que me bajo de la prueba; este sábado tendría que haber hecho 100 metros y también me tuve que bajar de la prueba, todo priorizando los 400 metros con vallas que era el domingo, antes de largar me dolía el pie, pero dije ya está, ésta es mi última oportunidad, corro ahora y vemos que pasa, y la verdad que me fue muy bien, quedé segunda; incluso hice mi mejor marca y registro personal, así que estoy muy contenta con eso.

-¿Cada cuánto viajas a Buenos Aires a entrenar?

-En realidad no tendría que estar viviendo acá, porque estoy estudiando en la UBA, la licenciatura en administración, pero con el tema de la pandemia quedé varada en Lincoln. Voy a Buenos Aires cuando puedo y voy más que nada porque no tenemos pista sintética en Lincoln y es una prioridad para entrenar. Con respecto al tiempo, ¿cómo haces para entrenar y estudiar a la vez? Partamos de la base que me gusta mucho estudiar, entonces trato de organizarme lo más que pueda para estudiar y entrenar; lo ideal es hacer una planificación semanal y así me voy organizando con los tiempos.

-¿Cómo haces para llegar a estos resultados?

-Tuve unos meses arduos de trabajo, por eso estaba con bajón, porque los últimos meses tuve que bajar el rendimiento por el tema del pie, pero igual llegamos con todo, yo hago tres días de pista y dos de gimnasio ¿Cómo es la experiencia de que tu papá sea el entrenador? Lo llevamos súper bien, también es cierto que tenemos una línea del pensamiento muy parecida con respecto a las prioridades, para mí el estudio es lo primero.

-¿Y cómo llegaron al acuerdo de las prioridades?

-Mi papá es profesor de educación física y mi mamá es docente, entonces desde mi casa está esa competitividad de estudio y entreno, siempre mi mamá hinchaba por el estudio y mi papá por el entrenamiento, pero cuando yo fui creciendo les expliqué que para mí son importantes las dos cosas, tienen que ir de la mano, no hay una rivalidad; un torneo es súper importante, pero también hay otras cosas en la vida más allá de competir y de ganar; competir es espectacular, siempre uno se alegra cuando gana; pero lo que tratamos de priorizar siempre, es la experiencia y la felicidad que me brinda correr, no solo ganar.

En diálogo con Democracia, Javier Rodríguez, contó cómo es la experiencia de entrenar a su hija Belén, los gastos que genera llegar a una competencia de esta envergadura y finalizó con un mensaje para los jóvenes que dan sus primeros pasos en el deporte.

-¿Cómo es entrenar a tu hija?

-En la convivencia del día a día ese padre entrenador por ahí se hace difícil, siempre tratamos de plantear con Belén que en la pista soy su entrenador y en casa su padre, tratamos de dividir, a veces cuesta pero realmente lo manejamos bastante bien.

-¿Cómo hacen para solventar los gastos que genera una competencia?

-Es muy difícil; el esfuerzo es muy grande de parte de toda la familia; hace cinco años que no nos vamos de vacaciones para ahorrar para los viajes de Belén, en este momento con la lesión que tiene, tenemos que ir a Junín al médico y todo eso es plata; realmente nos cuesta mucho; es más, ella nos ha dicho que dejaría de entrenar y nosotros le decimos que no, vendo el auto y que siga hasta cuando ella quiera, cuando ella diga basta, va a ser basta, pero mientras se pueda, le vamos a dar para adelante.

-¿Qué mensaje te gustaría dejar a los jóvenes que dan sus primeros pasos en atletismo?

-Que tengan en cuenta, que el atletismo es la madre de todos los deportes y es el único deporte que recibe a todos los cuerpos; integra a todos los deportes, les diría que no dejen de hacer atletismo, que obviamente requiere de mucho esfuerzo y mucha disciplina y como dijo Usain Bolt, se entrena 4 años para correr 9 segundos y hay personas que si en un mes no vieron resultados ya dejan la actividad, hay que insistir y resistir, para poder persistir.