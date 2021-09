Vanesa Zuccari: “La presencialidad plena no ha sido para todos”

La Diputada Provincial por la UCR, Vanesa Zuccari, dialogó con Democracia sobre el regreso a la "presencialidad plena" en las aulas. Según dispuso Provincia mediante un comunicado, las clases plenas debía comenzar el miércoles 1 de septiembre, pero hubo escuelas que no recibieron la normativa correspondiente y no pudieron hacerlo, sobre esto afirmó “el día que tenían que arrancar, muchos colegios no había recibido por parte de las autoridades educativas la normativa vigente para volver a las aulas”.

“Nosotros tenemos en Lincoln una ausencia importante de profesores en las escuelas, la mayoría de los chicos no tiene una jornada completa, se retiran antes, les adelantan horas, avisan de hoy para mañana que el profesor va a faltar”, en cuanto a esto aseguró que “el sistema de contralor en La Plata fue desmantelado y no hay nadie que controle, por lo tanto, no sabemos si la ausencia de los profesores son por enfermedad o en complicidad con los gremios a los que pertenecen”.

En cuanto a la sanitización dentro de las instituciones educativas dijo “es imprescindible que los auxiliares estén en las escuelas, si ellos no van, se suspende la jornada o los cursos que ese auxiliar tiene a cargo porque durante el día no se puede suplir esa ausencia”. En cuanto a la movilidad de los alumnos que viven en zonas rurales dijo que “los recorridos de los remises todavía no han sido cumplimentados, en este distrito, de los 68 fueron adjudicados solo 38 por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires”.

Y finalizó con una crítica a la Directora de Cultura y Educación Provincial, Agustina Vila “no le conocemos el rostro, aparece únicamente acompañando a Kicillof en los actos de campaña”, y en la misma linea “el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires está a merced del manejo de los gremios, en tanto esto no sea solucionado los chicos de la Provincia van a seguir teniendo vedado su derecho a la educación” sentenció.