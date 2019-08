Juegos Bonaerenses 2019: dieron a conocer los primeros clasificados a Mar del Plata

Desde la Municipalidad de Lincoln informaron que ya están confirmados los primeros competidores linqueños que tienen aseguraron su pase a las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2019.

Los jóvenes que, recientemente, sellaron su pasaje a la finalísima a disputarse en Mar del Plata, entre el 28 de septiembre al 2 de octubre, son:

Área Cultura

Música rock:

Valentino Santarelli; Álvaro Macías; Anabella Fernández Forconi; Martín Pérez Muñoz; Felipe Osorio Lobeto.

Área Deportes

- Beach Voley

Femenino, sub 18

Juana Freston; Francina Porta

- Softbol

Masculino, sub 14

Campos Segundo; Harrington Timoteo; Margaría Agutín; Agustinelli Francisco; Andres Francisco; Calles Nicolás; Lalia Pedro; Lezcano Iván; Ureta Eder; Vazquez Pini Santiago; Gougy Faustino; Elosu Francisco.

- Fútbol playa

Masculino, Sub 16

Azcona Luis Francisco; Mallaina Baltasar; Colman Elías; Irribaren Ignacio; Palacios Blas; Herrera Renato; Gómez Gabriel.

- Rugby

Masculino, Sub 16

Bálsamo Adriel; Medina Simón; Lecot Segundo; Reyna José; Guerrico Juan; Carlini Mateo; Huzman Facundo; Viola Ignacio; Sere Tomas; Roldan Santiago; Bezzi Ignacio; Riglos Ulises; Rojas Mateo; Roldan Matías José; Del Rio Ferreyra Milton.

- Patín artístico

Femenino, Sub 13, Quinta C

Macías Valentina

Femenino, Sub 13, Escuela Formativa

Gelsomino Maia

- Fútbol 5

Femenino, Sub 16 (Bayauca)

Herrera Martina; Dicundo Parra Catalina; Almirón Iara; Beguiristain Martina; Brou Magdalena; García Antonela; Giménez Solange; Luzarreta Ayelen; Moyano Candela; Mercado Parra Agostina.

- Tenis single

Femenino, sub 18

Stola Inés

Masculino, sub 18

Dubra Juan Ignacio

- Fútbol 7

Femenino, sub 14

Sánchez Florencia; Paroldo Robagliati Ariana Catalina; Heredia Tatiana; Baigorria María Belén; Bassi Martina; Díaz Constanza; Moyano Candela; Ferrari Corina; Marzol Luz; Gatti Kiara Edith

- Atletismo

Femenino, sub 14

Zárate Morena - velocidad, 80 mts. llanos

Femenino, sub 16

Hernández Morena – 200 mts. con vallas

Femenino, sub 16

Speroni Lucia – 300 mts. llanos

Femenino, sub 18

Delfina Rodríguez Tassi – 400 mts. llanos

Femenino, sub 18

Rodríguez Belén - velocidad, 100 mts. llanos

Femenino, sub 18

Purita Sofía – 2000 mts. llanos

Masculino, sub 16

Pierini Diego – 100 mts. llanos

Masculino, sub 14

Simón Salvador – Hexatlón

Masculino, sub 16

Pereyra Eduardo – 300 mts. llanos

Masculino, sub 18

Alfonzo Sebastián – salto en alto

Femenino, sub 14

Posta 5x80 mts. – escolar abierta (Esc N°1)

Cuello Josefina; García Guadalupe; Continielo Candelaria; Medero Milagros; Sosa Lucrecia; Costa Joana.

Femenino, sub 14

Posta 5x80 mts. – libre

Azcune Karen; Davín Josefina; Simón Florencia; Del Rio Candela; Zárate Morena; Alberca Jénifer; Suarez Sabrina.



Femenino, sub 18

Posta 4x100 mts. - libre

Bolli Yanela; Rodríguez Tassi Delfina; Purita Sofía; Rodríguez María Belén; Dibastiani Milagros; Romano María.



Masculino, sub 16

Posta 4x100 mts.

Naranjo Mateo; Pereyra Eduardo; Barisone Santiago; Pierini Diego; Barreiro Juan; Brasuna Thiago.

- Atletismo PCD

Masculino, sub 16 (Motor)

Duarte Luciano – 100 mts. llanos

Masculino, sub 16 (Motor)

García Agustín – Bala

Masculino, +17 (Motor)

Sánchez Enzo – Bala

Masculino, +17

Arrizabalaga Jorge – Salto en largo

Masculino, categoría única (Intelectual C)

Guenzaburu Bruno – Salto en largo

Femenino, sub 16

Roldan Sheila – Bala

- Boccia

Masculina, +17 (BC 2)

Monte, Braian