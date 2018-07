Serenal: “Juntos y sin grietas, tenemos el poder de transformar la realidad”

Lincoln celebró ayer el 153º aniversario de la creación del distrito, con un emotivo acto en el teatro Porta Pía, que contó con la presencia del vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, y que fue encabezado por el intendente radical Salvador Serenal. Además, estuvo presente la agregada cultural de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, Naydeen González de Jesús.

Ante las inclemencias del tiempo que ya habían obligado a suspender la realización del tradicional desfile institucional programado a través de la avenida Massey, el acto protocolar tuvo que ser trasladado al teatro Porta Pía que se convirtió en el lugar que acogió a las autoridades distritales y provinciales que participaron del festejo. Además, estuvieron presentes abanderados, representantes de las distintas instituciones educativas e instituciones intermedias de la ciudad cabecera, autoridades educativas, civiles, religiosas y de las fuerzas vivas.

En la apertura de su discurso el jefe comunal sostuvo: “Mas allá de que el clima no nos acompañó, estamos felices porque podemos compartir este nuevo aniversario como una gran familia”. Además, señaló: “Estamos orgullosos de llevar el nombre de Abraham Lincoln ya que no es sólo un prócer de los Estados Unidos sino un prócer universal, porque fue un hombre que entregó su vida para unir a su patria, y eso no es poco”.

“Este nuevo aniversario es un momento para volver a encontrarnos como integrantes de una misma familia y rendir homenaje a esos hombres y mujeres que son nuestros antepasados, abuelos y bisabuelos, quienes con su esfuerzo y trabajo contribuyeron a fundar Lincoln”, indicó Serenal. Y agregó: “Es momento de recobrar esos sueños y esa misma esperanza. Hoy nos toca a nosotros, a cada uno de los que habitamos esta ‘Patria chica’, asumir nuestro compromiso ciudadano accionando desde el ejemplo y escribir una de las páginas más prósperas de nuestra historia”.

El intendente Serenal convocó a la unión de todo el pueblo de Lincoln y afirmó: “Todos juntos y sin grietas, actuando como una gran familia, tenemos el poder de transformar la realidad porque somos hermanos de una misma tierra”. Y apuntó que “desde hace casi tres años, hemos recuperado ese camino que forma parte del legado de nuestros antepasados y que justamente es el camino de la esperanza, la honestidad, el respeto y el trabajo”.

Por último, Serenal concluyó: “Debemos sembrar la mejor semilla para que nuestros hijos y nuestros nietos cosechen los mejores frutos, feliz aniversario mi querido y amado Lincoln, feliz cumpleaños a cada uno de ustedes”.

Para finalizar, la autoridad de la embajada estadounidense, declaró: “Sin duda es emocionante saber que en una ciudad del país del fin del mundo, Abraham Lincoln -décimo sexto presidente de los EE.UU- lleva su nombre y honra su memoria y legado de igualdad libertad y equidad”.

Daniel Salvador: “Lincoln es un ejemplo”

El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, afirmó: “Es un gran gusto estar acá, acompañando en este nuevo aniversario. Para la provincia de Buenos Aires, realmente, Lincoln es un ejemplo. Una gestión sana, honesta, que está haciendo esfuerzos para que cada día esté un poco mejor, y se ve”.

En referencia a las salutaciones enviadas por la gobernadora María Eugenia Vidal, expresó: “Con la gobernadora María Eugenia Vidal valoramos muchísimo lo que se está haciendo, valoramos muchísimo la tarea del Intendente y de todo su equipo”. Y prosiguió: “Me pidió muy especialmente que, a todos los vecinos de Lincoln, les haga llegar su cálido feliz cumpleaños”.

En otro pasaje de su discurso, Salvador se refirió a la historia, el empuje y la fiesta máxima con cuenta nuestro distrito: “Lincoln tiene una extraordinaria fiesta que es el carnaval, Capital Nacional del Carnaval Artesanal, y en ella se aprecia cómo fue construyendo esa historia que no solamente es un orgullo para Lincoln o para la provincia, sino para todo el país y que se conoce internacionalmente”.

Asimismo, el vicegobernador arrojó su mensaje sobre lo que viene en el horizonte para los bonaerenses y los argentinos: “Una provincia que tiene 135 municipios tiene que hacer el esfuerzo conjunto entre gobierno nacional, provincial y municipal”, y completó: “Cada vez que uno tiene la posibilidad de venir a un municipio como este, donde se hacen bien las cosas, donde se comparte el esfuerzo, podemos ver un futuro realmente muy promisorio para nuestra provincia y para el país”.