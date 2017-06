Está abierta la inscripción para el sorteo de 50 viviendas sociales

LINCOLN

Hasta el viernes 30 de junio se encuentra abierta la inscripción para beneficiarios que están en condición de participar del sorteo de las 50 viviendas Procrear.

Las mismas pertenecen al Desarrollo Urbanístico del Procrear, ubicado en calle General Villegas y Los Tulipanes de Lincoln. La selección de los beneficiarios se realizará mediante sorteo que estará a cargo de Lotería Nacional.

Las unidades disponibles son dúplex 2 dormitorios (73 m2), vivienda 2 dormitorios (70m2) o vivienda 2 dormitorios para personas con discapacidad (74m2).

Esta línea de Desarrollos Urbanísticos está destinada a aquellas familias que deseen comprar su primera vivienda a estrenar en uno de los 70 proyectos similares que se construyen en todo el país. Por medio del Procrear, los beneficiarios pueden acceder a un crédito hipotecario con cuotas mensuales bajas y con un plazo de hasta 20 o 30 años.

Los requisitos para poder aplicar a este programa de acceso a la vivienda son: ser argentino o extranjero con residencia permanente; contar con ingresos familiares netos entre 1 a 7 Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM); tener entre 18 y 55 años al momento de la inscripción; no haber resultado beneficiado con planes de vivienda con anterioridad; no tener bienes inmuebles registrados a su nombre ni a nombre de su cónyuge o pareja conviviente; tener como mínimo 12 meses de antigüedad laboral; y no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero en el último año.

La inscripción podrá realizarse a través de un formulario online que se encuentra en el sitio: https://www.argentina.gob.ar/buenos-aires-lincoln

Una vez cerrada la inscripción se informará a todos los inscriptos, vía correo electrónico, la fecha del sorteo y los números asignados para participar en el mismo. Los resultados serán comunicados por mail a todos los inscriptos y también se publicarán en el sitio web anteriormente mencionado.