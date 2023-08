A los 9 años formó su empresa de pulseras artesanales y sueña con ser diseñadora

Florencia Delauro tiene 9 años y cursa cuarto grado de la Escuela Primaria Nº1 Juan Estrugamou de la ciudad de Chacabuco. Hija de emprendedores, en el mes de diciembre, después de terminar las clases, encontró un nuevo pasatiempo: crear su propia marca de pulseras y accesorios para vender en su colonia de vacaciones. “En el verano, como estaba aburrida y tenía muchos elementos para hacer pulseras, empecé a armar cada vez más y luego las vendía en la colonia”, contó Florencia y agregó “como me fue muy bien, decidí continuar y creé una marca para venderlas por redes sociales”.

Así nació Flower Moda 2023, un emprendimiento familiar que encabeza Florencia y que ofrece pulseras, collares y accesorios de moda que a todas las niñas y niños les gustan.

La creación del stand

Durante la Fiesta Nacional del Maíz, llevada a cabo del 14 al 16 de abril de 2023, Florencia recorrió con su mamá todos los stands de la Feria y se le ocurrió que sería muy lindo tener su propio lugar para ofrecer sus productos y, así, vender mucho más. “Nos anotamos para los festejos del 25 de Mayo, pero como se suspendió por mal clima no pudimos estar. Entonces, nos llamaron y nos avisaron que podíamos presentarnos en la fiesta del aniversario de la ciudad y, como somos una familia de emprendedores, aceptamos la propuesta”, contó su mamá Karina González y explicó que primero lo consultaron con el papá porque él debía ayudarlas con todo el armado. “Le encantó la propuesta y nos pusimos todos a trabajar. Flor siempre estuvo dispuesta a quedarse todo el día en el stand y a trabajar muy duro para preparar todas las pulseras”.

En ese sentido, su mamá contó que en la familia son todos emprendedores. “Tenemos Florentina Party, una empresa de organización de eventos y otra de realización de meriendas a domicilios”, y agregó que en Bragado también cuentan con familiares que son todos artesanos y se dedican a la elaboración de productos originales. “Creo que es una cuestión de sangre. Flor viene trabajando desde diciembre, todos los días se ponía una meta y yo la ayudaba a atarlas o a agregarle algún detalle”, sostuvo Karina y reveló que el nombre de la marca lo eligieron porque todo gira alrededor del nombre de su hija “Florencia”.

En cuanto a sus compañeros y amigas de la Escuela 1, Flor contó que muchas hacen lo mismo y otros fueron a comprarle al stand. “Me apoyan porque saben que me gusta hacerlo. Es un hobby que tengo”, reveló la niña y agregó que cuando sea grande quiere ser diseñadora de moda. Por último, ambas contaron que, en un principio, Florencia no sabía que el dinero recaudado iba a ser todo para ella, entonces aún no definió en qué lo va a gastar. “Seguramente lo guarde para comprarme algo que me gusta o para sumar más cosas al emprendimiento. La idea es ampliar los productos porque cada vez nos piden más cosas”, concluyó.

Festejos por el aniversario de Chacabuco

Durante la tarde del sábado 5 de agosto, con motivo de celebrarse el 158° Aniversario de Chacabuco, en el centro de la ciudad se llevó a cabo el desfile cívico y criollo, con la participación de la banda militar "Curupaytí", Grupo de Artillería 10 –de la ciudad de Junín–, el ballet municipal Cahuín Cumpá y el show de danzas folclóricas Cacique Malambo.

Estuvo presente el intendente municipal, Dr. Víctor Aiola, junto a funcionarios del gabinete, concejales y consejeros escolares. Al respecto, la directora del área municipal de Cultura, Mariela Simone, indicó que “asistió muchísima gente en el desfile y acá en la plaza también, donde están nuestros productores locales, gastronómicos locales y artesanos, por supuesto."

En paralelo, cientos de personas se dieron cita en la plaza San Martín, principal paseo público de la ciudad, donde feriantes de la comunidad, participantes de Impulsar y demás emprendedores llevaron adelante una nueva feria en el marco del aniversario de Chacabuco. Además, se desarrolló la primera jornada del concurso de bandas locales que definirán a los artistas que tocarán previo al show de La K'onga. Los festejos continuaron el día domingo, a partir de las 9.00, con la tradicional Maratón Chacabuco Corre que inició desde el frente del Palacio Municipal. Por la tarde hubo feria artesanal y gastronómica y como cierre, en el Teatro Italiano, estuvo el espectáculo Guitarras Tangueras.