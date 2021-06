Víctor Aiola considera que la Educación “no es prioridad para el Gobierno provincial”

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, volvió a expresarse respecto de la importancia de las clases presenciales y, a través de su cuenta personal de la red social Twitter, habló de una "crisis educativa" que considera que "no es prioridad para el Gobierno provincial". Además, anticipó que solicitará ante el Concejo Deliberante de la ciudad una audiencia pública para “debatir la presencialidad educativa” con todos los actores de la sociedad: “No queremos a los chicos en las calles, queremos a los chicos en las aulas”, afirmó.

El jefe comunal radical aseguró que la localidad sufre una “crisis educativa muy preocupante” y que “no es una prioridad para el Gobierno” de Axel Kicillof. “En nuestra ciudad los niveles iniciales y primarios tuvieron solo diez días presenciales en 2020 y este año solo 57”, indicó y agregó que “no se explica por qué tenemos las aulas cerradas, mientras en el conurbano bonaerense o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aún con estadísticas altas de contagio, los chicos ya asisten a clases con todos los protocolos correspondientes”.

En otra instancia, Víctor Aiola puntualizó que en Chacabuco “los casos bajaron considerablemente”, por lo que, a pesar de la alegría que genera una mejora en la situación epidemiológica, no se puede “dejar pasar un día más sin presencialidad. La Educación es el desarrollo y el futuro de todos nuestros hijos”.

El Concejo Deliberante de Chacabuco tratará en los próximos días la convocatoria a una audiencia pública para tratar el tema de la presencialidad escolar. Previo a eso, se deberá analizar el marco legal que se le dará a esa reunión, ya que no se encuentra contemplada por ninguna ordenanza. Según trascendió, el bloque oficialista baraja la posibilidad de sancionar una ordenanza que específicamente disponga el llamado a una audiencia para tratar la presencialidad en las escuelas

“Estamos listos para volver a la presencialidad”

En el marco de sus actividades de agenda, el intendente Víctor Aiola visitó el Jardín de Infantes Nº 906, ubicado en el barrio Malvinas, donde volvió a pedir por la presencialidad en las aulas. El Intendente fue recibido por la directora de la institución, Rosana Speroni, quien acompañó al jefe comunal en su recorrido por la obra de ampliación del establecimiento, con una inversión de más de cuatro millones de pesos.

“Sabemos que la inversión en Educación es importantísima. Hoy estamos pidiendo la presencialidad y, para volver a la presencialidad, las escuelas tienen que estar en condiciones. Las escuelas de Chacabuco y jardines, están en condiciones para volver a la presencialidad”, expresó el jefe comunal.

En tanto que la directora del establecimiento, señaló que “que se haya concretado la obra y que se haya realmente puesto en acto es muy importante para toda la comunidad”. Acompañaron al Intendente en esta recorrida la presidente del Consejo Escolar, Mónica Wilken, y el consejero escolar, Mariano Alaman.

“No a la vuelta a las aulas”

Desde el espacio Tribuna docente, del Partido Obrero, difundieron un comunicado en el que plantean que “desde abril en Chacabuco las clases presenciales están suspendidas por el alza de casos positivos. La presencialidad era un riesgo para la comunidad educativa: docentes aislados, alumnos contagiados y en un contexto que no ayudaba a los trabajadores de la Salud que no dan abasto en el hospital. Esto se suma al aún bajo porcentaje de docentes y auxiliares vacunados con las dos dosis”.

“La suspensión de las clases presenciales llevó a los alumnos de todas las escuelas a la virtualidad, sin garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes, ya que no todos cuentan con los medios tecnológicos. Sin embargo, habiendo tenido la experiencia del 2020 el Gobierno municipal –tampoco provincial y nacional- no tomó ninguna medida para intentar revertir esta situación”, continuaron y agregaron: “El Intendente y sus funcionarios militan a toda costa la vuelta a la presencialidad, al igual que Trotta, Larreta y Kicillof: presentarán en el Concejo Deliberante un pedido para una audiencia pública sobre presencialidad en la localidad, y luego el resultado será enviado a Provincia para que tomen una decisión. Esto no se adapta a ningún criterio epidemiológico y pone en riesgo tanto alumnos como personal docente y auxiliar a un posible contagio del virus”.

En otro tramo, agregaron que “a esta situación se suman las bajas temperaturas, las escuelas deben permanecer con ventanas y puertas abiertas. El 16 de junio se estableció que Chacabuco continuara sin clases presenciales, excepto las localidades. El director de Educación, Rubén Cruz, expresó que “las condiciones epidemiológicas daban pie para que se reanuden las clases en dichas localidades”, diez días después Rawson suspende las clases por falta de calefacción en las aulas. Esta situación desnuda el abandono estatal a escuelas públicas, siendo que hace más de un año que estamos atravesando esta pandemia y ningún Gobierno tomó decisiones para mejorar las infraestructuras de las instituciones”.