“Sin torta no hay cumpleaños”: la iniciativa solidaria crece en Chacabuco

Hace algunas semanas, la vecina y repostera de Chacabuco Florencia Sandez vio una publicación en las redes sociales que enseguida la cautivó para sumarse a la movida solidaria “Sin torta no hay cumpleaños”. A partir de su habilidad para elaborar cosas dulces y el deseo de ayudar a quienes más lo necesitan, Florencia emprendió la iniciativa que hoy crece cada vez más en la ciudad. Junto a un grupo de reposteras, se ocupa de hacer tortas para que no le falte a ningún niño que no tenga la posibilidad de tenerla el día de su cumpleaños.

En diálogo con Democracia, Florencia contó cómo se transformó en la referente de la iniciativa en Chacabuco y se refirió a la emoción de ver a un chico sonreír al momento de soplar las velitas de la torta.

- ¿Cómo surge la iniciativa de elaborar tortas para quienes menos tienen en Chacabuco?

- La iniciativa surgió recientemente en la localidad bonaerense de Lanús, por parte de un repostero que se llama José; él lo hizo para su zona, sin pensar que iba a tener tanta repercusión en tan poco tiempo. Se sumaron provincias, ciudades, y hoy ya son más o menos 57, sin contar ocho países de Latinoamérica que se sumaron a esta cruzada. Yo soy repostera y cuando vi la publicación en las redes sociales me comuniqué con José; en cada ciudad tiene que haber un referente y, a partir de ahí, se suma gente al grupo de reposteros o gente que simplemente quiera colaborar y ayudar.

- ¿Cómo contactan a las familias que necesitan la torta de cumpleaños?

- Uno puede elegir a dónde entregar: merenderos, comedores, hogares. Nosotros optamos por comenzar con el Hogar de Niños Máximo Gil, porque sabemos que son nenes que tal vez no van a tener la torta que ellos quisieran. El domingo pasado hicimos la primera entrega en el hogar, fue para un nene que cumplió 9 años, a él le gustaba Spiderman así que le llevamos su torta de cumpleaños, él estaba feliz y nosotras más. Ahora estamos hablando con un merendero de la ciudad, donde sabemos que haría falta.

- ¿Cómo se manejan respecto de los ingredientes?

- Todos los ingredientes se reciben por donaciones, no recibimos donaciones de partidos políticos ni de la Municipalidad, solamente donaciones de la gente, de los vecinos. Tampoco recibimos dinero sino productos como harina, dulce de leche, azúcar, todo lo necesario para hacer una torta. Si alguien quiere donar globos o cosas para festejar el cumpleaños, también sirve. La gente se contacta mayormente por las redes sociales o por teléfono. Afortunadamente, la iniciativa tuvo mucha repercusión en Chacabuco, se acercó mucha gente para donar, algunos hasta con la intención de hacer la torta entera, muchos de ellos no son reposteros pero hacen tortas en sus casas y quieren donar. La única que recibe las donaciones soy yo, ya hubo casos de personas que no eran referentes y recibían donaciones o salían a pedir a la calle y no tenían nada que ver con esto. Para evitar complicaciones, las cosas se reciben en un solo lugar.

- ¿Ya tienen nuevos encargues?

- Ya tenemos la lista de cumpleaños de los chicos que viven en el Hogar Máximo Gil y vamos a sumar un merendero. Para elaborar me acompaña mi hermana, también las reposteras Natalia Berardi y Vicky Chilan, contamos con Natalia Pesoinboure que es repostera y elabora tortas para chicos celíacos. Además, está Coca Galeano que es artesana y ella nos hace los adornos en porcelana. Mucha gente se suma con intenciones solidarias y es gratificante.

- En lo personal, ¿Cómo vivís esta iniciativa solidaria?

- Cuando vi la publicación en las redes sociales enseguida me llamó mucho la atención, primero porque soy mamá y no hay nada más lindo que elegir la torta cuando llega el cumpleaños de tu hijo. Hay padres que no lo pueden hacer o, en el caso del hogar, hay nenes que no tienen padres. Fue muy emocionante poder llevar la torta y que el nene me abrace, que tocara la torta como si fuera algo tan valioso. Me emocionó mucho que esos chiquitos, que me conocían, me dieran tantos besos y abrazos, no me alcanzaban las manos para abrazarlos. Creo que no hay mayor satisfacción que la alegría de un niño.

Para realizar donaciones de ingredientes para las tortas u objetos decorativos de cumpleaños, se puede contactar a Florencia Sandez en Facebook bajo el nombre Floor Sandez, o a su número de celular (02352) 15401013.