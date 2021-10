Incendio en el basural: habló Natalia Gatica

En conferencia de prensa, la secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental de la Municipalidad de Bragado, Natalia Gatica, brindó un informe sobre lo acontecido con el incendio intencional en el basural y las consecuencias que produjo. La funcionaria reafirmó el compromiso del Estado Municipal en pos del ordenamiento de este basural a cielo abierto y explicó que no hubo incendios en el basural pero si existió un resabio de humo en relación a un incendio intencional que se llevó adelante el día jueves de la semana pasada y, como la quema de basura es un proceso de combustión lenta, se originó humo en algunas zonas de Bragado sumado a banco de niebla.

La titular del área Ambiental enfatizó: “en Bragado, como todos sabemos, existe un basural a cielo abierto; ese basural hace 50 años que existe, es parte de nuestra realidad y es la parte de nuestra ciudad que nos duele, así como hay otros sectores que nos enorgullecen y emocionan de nuestra territorio, esta parte no”. La funcionaria volvió a recordar los años de existencia del basural y recordó que, en otros momentos de la historia de la ciudad, no había solo un basural, sino que llegaron a existir hasta tres: el actual, otro en el parque Industrial y uno más en la cava de la Ruta 46 casi llegando a la RN 5.

Según las estadísticas, Natalia Gatica puso en contexto que “en la Argentina hay declarados 5 mil basurales a cielo abierto y en territorio bonaerense 300, es decir que el tema de la basura no deja de ser una problemática nacional y mundial. Personalmente expuse en el Concejo Deliberante y se incluyó en el presupuesto para llevar adelante el ordenamiento del basural, se planificó para este año y, como consecuencia de la pandemia que no elegimos y sucedió, esa tarea se vio postergada y se hizo foco en el plano sanitario, y no es una excusa es la realidad, como así también que este gobierno quiere llevar adelante el ordenamiento del basural”.

Luego Natalia Gatica le habló a los vecinos más afectados por las consecuencias del humo que se originó en el basural, les dijo: “ninguna familia se merecía pasar por esa situación, por mi función en el Estado atendiendo estas problemáticas de cerca sé lo que significa y sufren cuando hay niños con problemas respiratorios o adultos mayores en una vivienda, no se lo merecían. Esto no ocurrió porque hay un basural a cielo abierto, porque hace dos años y medio que esto no ocurría, no había incendios ni humo en el basural recién lo hubo el jueves pasado y fue intencional. Esa noche fueron los trabajadores del servicio de recolección quienes me comunicaron lo que estaba pasando en el predio y junto al Director de Medio Ambiente y los Bomberos nos acercamos al lugar y constatamos que el incendio era intencional en función de que se habían producido entre 7 u 8 focos distribuidos por todo el predio sin relación entre los ellos; también el informe de Bomberos Voluntarios manifiesta dudas sobre el origen del incendio, por lo cual se radicó la correspondiente denuncia ante la Policía Comunal".