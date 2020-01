Gatica calificó de fructífera la reunión con Kicillof

Esta mañana, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, el intendente, Vicente Gatica recibió a la prensa local, allí se tocaron temas de actualidad y además se desarrolló el primer encuentro que mantuvo con el flamante Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En primera instancia, el jefe comunal expresó que el objetivo del encuentro era poder contar la situación actual de nuestro municipio y los esfuerzos y ahorros realizados por el Municipio para paliar las últimas devaluaciones. “Hemos logrado pagar los sueldos, los aguinaldos y las horas extras, si hemos tenido un atraso con los proveedores, que no nos había ocurrido nunca y que en el mes de enero ya es otro año, el gobierno está estabilizado e iremos resolviendo en estos días” manifestó.

En segunda instancia contó la experiencia que llevó a cabo en la primer reunión que mantuvieron todos los 62 intendentes de Juntos por el Cambio, en la ciudad de La Plata, con el nuevo Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof : “ Primero hizo una larga exposición de cómo encontró la Provincia, y lo escuchamos con atención y queríamos saber cómo iba a seguir el gobierno en los próximos meses, sobre todo después de la declaración de emergencia que hizo la Provincia y nos dijo que los esfuerzos de los próximos meses van estar dedicados la educación y la salud, reparar un montón de escuelas que están sin funcionar, eso sucede en el conurbano y en los Hospitales públicos, estimo que son los Provinciales, porque los municipales están bastante mejor” explayó Gatica.

Además expresó su optimismo y recalcó el compromiso que tienen todos los intendentes con el Gobernador y sus ministros para trabajar juntos en pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos “en resumen creo que ha sido una muy buena reunión y esperamos seguir así, trabajando sin ningún tipo de diferencia, como se ha hecho en el gobierno anterior y esa es la promesa que nos hemos traído del Gobernador” remarcó

Al ser consultado por la Ley impositiva Gatica dijo: “ Creo que hay que darle al Gobernador la ley, por supuesto hay que sentarse y dialogar y quedarse hasta resolverlo, me parece que no se puede no tener esa ley , creo yo que hay que ceder de ambas partes” y expresó que ese tema no fue tocado en el día de ayer porque era una reunión pactada antes que la ley sucediera “ en eso fue muy respetuoso el Gobernador, debo admitirlo” dijo Gatica y aclaró que “ los intendentes tenemos representantes en la legislatura que debaten estos temas y tienen la mirada de los intendentes respecto de lo que hay que hacer” cerró

Para cerrar adelantó que ya tiene pactada una reunión la semana entrante con el Ministro de transporte, Mario Meoni y con el Ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.