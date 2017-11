Lo atacó un barigüí y le generó infección: está con antibióticos

Horacio Barredo, vecino de Bragado, dio a conocer su problemática con el barigüí, ya que cada picadura le genera una infección que debe tratar con antibióticos. El hombre manifestó su preocupación y pide que se trabaje en la elaboracón de un repelente y otro antídoto para sobrevellar la situación.

"Mientras que a otras personas les genera solamente picazón, o se les pone colorado, a mí me genera una infección en el cuerpo y me supura, porque los médicos me dijeron que hay mosquitas infecciosas. No puedo tener el cuerpo en contacto con el aire libre porque se ensucia y es peor; yo trabajo al aire libre y me veo muy perjudicado", indicó Barredo.

El hombre mostró las picaduras infectadas y aseguró que "yo no quiero culpar a nadie, pero necesitamos una solución, a mí no solo me molesta el barigüí sino que me genera infección"