Violencia de género: "No había pasado hasta que nació mi primer hijo"

Un nuevo documental recoge testimonios de víctimas de violencia de género en General Arenales. En la pieza audiovisual se pueden conocer los relatos en primera persona de quienes sufrieron agresiones y, además, las voces de profesionales de la salud y de la titular de la Comisaría de la Mujer y la familia.

"Hay un cambio de paradigma y hoy muchas mujeres se reconocen víctimas de violencia de género y piden ayuda. Muchas veces llegan al Servicio de Salud Mental por cuadros de angustia o ansiedad y, en el transcurso de la terapia, nos vamos dando cuenta de que es víctima y se va trabajando", dijo la licenciada en Psicología María Laura Malagamba y agregó que "llegan mujeres de 20 años para arriba, los agresores, por lo general, vienen de historias violentas, muchas veces acompañado de consumo. Se ve un patrón de derechos vulnerados, infancias difíciles, repetir historias de violencia. El violento no consulta, vienen obligados por Fiscalía, a buscar el certificado, pero no terminan el tratamiento. La mayoria de las veces no se reconocen violentos".

Por su parte, Daniela Presutti, titular de la Comisaría de la Mujer y la familia, dijo que "hay casos de gente que denuncia por primera vez y otros que vuelven cuando se termina la perimetral dispuesta por la Justicia. La localidad de General Arenales es la que más denuncias tiene por violencia de género. Los motivos suelen ser pcuestiones económicas, celos en casos de mujeres que trabajan fuera de la casa, mujeres que denuncian pasaron mucho tiempo soportando la violencia y hoy están solas. El agresor la aleja de la sociedad y su círculo porque quedan solas".