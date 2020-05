La secretaria de Salud de la Municipalidad de General Arenales, Patricia Barisich, se refirió a la crisis sanitaria desatada por el Covid-19 y aseguró que en la Región no hay circulación de virus. "El AMBA está complicada, tiene mucha densidad de población, vive mucha gente en poco espacio y por eso tienen la particularidad que hoy no tenemos nosotros", señaló y agregó que "si la vacuna no llega pronto, el virus va a empezar a circular".

"Estamos trabajando para que la Provincia nos habilite más actividades", dijo Patricia Barisich y agregó que "nosotros precisábamos esta cuarentena para preparar el sistema de salud, acá eso ya está cumplido, pero la intendente no tiene la potestad para habilitar rubros y demás, se está trabajando para solicitarle al gobernador".