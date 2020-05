"Algún día vamos a tener un caso, les pido que no castiguen a esa persona"

La secretaria de Salud de la Municipalidad de General Arenales, Patricia Barisich, mantuvo una entrevista con la radio local FM distrito y, en este marco, señaló que "algún día vamos a tener un caso positivo, quiero pedirle a la población que no castigue a esa persona, que no la juzgue ni la culpe, no es correcto, nadie quiere traer el Covid a su comunidad pero hay gente que tiene que seguir entrando y saliendo de las localidades por cuestiones esenciales".

Por otro lado, Barisich señaló que "hay comisionistas que salen a hacer trámites, gente que va en busca de medicación, nosotros mismos en el hospital necesitamos buscar remedios que hay que traer de Tandil, Junín, Buenos Aires, el verdulero también tiene que traer mercadería, la banana no se cosecha acá a la vuelta, no castiguemos a quien no pudo quedarse en la casa y tuvo que salir a exponerse a lugares donde hay circulación viral".