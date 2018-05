Erica Revilla: “mi gobierno tiene a la salud como prioridad”

La intendente de General Arenales, Erica Revilla, salió al cruce tras la polémica generada en torno a las guardias médicas en la Unidad Sanitaria de Ascensión y enfatizó: “mi gobierno tiene a la salud como prioridad”.

En declaraciones a El tribuno de Arenales, Revilla dijo que “nos importa mucho la salud del distrito y en el hospital se puede ver todo lo que venimos haciendo en cuanto a remodelaciones edilicias y adquisición de aparatos. Desde el primer momento de nuestra gestión estamos trabajando para que el hospital se jerarquice y que cuenta con más aparatología, al igual que la Unidad Sanitaria de Ascensión porque amo esta localidad, donde siento que recibo un enorme cariño y el fin de semana mucha gente me brindó su palabra de aliento”.

Revilla aclaró que “las guardias siguen siendo las mismas y si alguien recurre por una emergencia a la sala de Ascensión o a las demás salas del distrito, va a haber un médico para atenderlo. Pienso que la gente de Ascensión debe sentirse orgullosa porque es la localidad que más médicos tiene y todos de una calidad de excelencia. A ellos les pedimos si pueden dormir en la sala durante la noche, lo cual se considera guardia activa. Algunos que lo venían haciendo así lo van a seguir haciendo y otros me dijeron que por cuestiones de familia o porque son solos y se tienen que hacer cargo de sus hijos, prefieren quedarse en la calle pero si hay una emergencia están siempre con el teléfono en la mano y con el compromiso de acudir rápidamente”.

Por otro lado, la intendente dijo a Revilla que “nadie puede decir que en las salas de Ascensión, Arribeños y Ferré, dejaron de ser atendidos ante una urgencia porque no es así” y explicó que “en Arenales es obligatoria la guardia activa porque es un hospital y se atienden emergencias de todo tipo y es por eso que los médicos se quedan a dormir. Si bien la sala de Ascensión tiene mucha demanda no cuenta con la infraestructura de un hospital porque no hay quirófano ni internación, pero va a seguir funcionando y con algunas guardias activas de los médicos que vienen de afuera”

La mandataria municipal, apuntó a El tribuno que “es un tema de concepto para definir que es una guardia activa y una pasiva. Una guardia pasiva es estar conectado permanentemente y llegar rápido en caso de cualquier circunstancia urgente pero no estar en el lugar en forma permanente. Pero quiero dejar en claro que se va a seguir atendiendo como hasta ahora y lo que se pide es que de 8 de la mañana a 20 haya una presencia permanente del médico, que no haya que llamarlo".

Revilla criticó el manejo del tema, que trascendió a las redes sociales a través del concejal ascensionense Guillermo Tapia. Al respecto mencionó: “es un concejal muy mediático porque primero se tiene que nutrir de toda la información, ir a la sala, saber cómo se trabaja, informarse bien y trabajar en comisión, llevando el tema al recinto donde juró para cumplir una función legislativa. Me pareció una actitud mediática, chicanera y de instalar intranquilidad en la población, desvirtuando una situación sobre la cual no se asesoró bien porque mi teléfono lo tiene todo el mundo y he tomado contacto siempre con este concejal, a quien le puedo aclarar todo”.